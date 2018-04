Xbox Games With Gold - Gratisspiele im Mai 2018 mit MGS 5 & Vanquish

Die Games with Gold für den Mai 2018 stehen fest. Die ersten kostenlosen Spiele für Xbox One und Xbox 350 könnt ihr euch ab dem 1. Mai herunterladen, die zweite Welle folgt dann am 16. Mai.

Das Lineup im Mai kann sich wirklich sehen lassen. Neben Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain für Xbox One steht auch der rasante Shooter Vanquish zum Download bereit. Das 360-Spiel lässt sich dank Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One spielen.

Das sind die Games With Gold im Mai 2018

Xbox One

Super Mega Baseball 2 (1. bis 31. Mai)

Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain (16. Mai bis 15. Juni)

SEGA Vintage Collection: Streets of Rage (1. bis 15. Mai) via Xbox 360-Abwärtskompatbilität

Vanquish (16. bis 31. Mai) via Xbox 360-Abwärtskompatbilität

Xbox 360

SEGA Vintage Collection: Streets of Rage (1. bis 15. Mai)

Vanquish (16. bis 31. Mai)

Momentan stehen euch noch die Games with Gold im April zur Verfügung, unter anderem mit Assassin's Creed Syndicate.

Ist für euch diesen Monat etwas dabei?