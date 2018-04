Games with Gold im April 2018 - Holt euch jetzt Asassin's Creed Syndicate

Bereits am 1. April 2018 gab es die ersten Gratisspiele aus dem Games with Gold-Programm im April. Heute, am 16. April, folgen die restlichen Titel. Ab sofort stehen somit auch Dead Space 2 und Assassin's Creed Syndicate für Xbox One bereit.

Assassin's Creed Syndicate ist bis zum 15. Mai im Games with Gold-Programm enthalten, ihr habt also genug Zeit zum Download. Früher zugreifen solltet ihr bei Dead Space 2, das bereits am 30. April wieder aus dem Gratis-Sortiment verschwindet.

Bei Dead Space 2 handelt es sich um ein Xbox 360-Spiel, das via Abwärtskompatibilität aber auch auf der Xbox One spielbar ist.

AC Syndicate und Dead Space 2 komplettieren neben Cars 2 und The Witness die Games with Gold im April dieses Jahres. Anbei noch einmal die komplette Übersicht.

Games With Gold im April 2018

Xbox One

The Witness (1. bis 30. April)

Assassin's Creed Syndicate (16. April bis 15. Mai)

Cars 2 (1. bis 15. April) via Abwärtskompatibilität spielbar

Dead Space 2 (16. bis 30. April) via Abwärtskompatibilität spielbar

Xbox 360

Cars 2 (1. bis 15. April)

Dead Space 2 (16. bis 30. April)

Was spielt ihr zuerst?