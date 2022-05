Xbox Games with Gold im Juni 2022: Die Titel sind schon durchgesickert

Offiziell wurden sie noch nicht angekündigt, aber für den Juni 2022 kennen wir trotzdem schon einige Xbox Games with Gold-Spiele. Eins der Spiele ist bereits seit Mitte Mai dabei, ein weiteres gibt es dem Microsoft Marketplace jetzt schon gratis und ein dritter Titel steht wohl ebenfalls schon fest. Ihr könnt euch also schon einen Teil sichern und müsst nichts dafür draufzahlen, wenn ihr bereits ein Xbox Games with Gold-Abo besitzt.

Die mutmaßlichen Games with Gold-Spiele im Juni 2022:

The Inner World - Der letzte Windmönch ist schon seit dem 16. Mai dabei und noch bis zum 15. Juni 202 gratis für alle Abonnent*innen verfügbar.

ist schon seit dem 16. Mai dabei und noch bis zum 15. Juni 202 gratis für alle Abonnent*innen verfügbar. Super Meat Boy könnt ihr euch jetzt schon herunterladen, wenn ihr ein Xbox Live Gold-Abo habt.

könnt ihr euch jetzt schon herunterladen, wenn ihr ein Xbox Live Gold-Abo habt. Aven Colony soll laut TwistedVoxel auch zu den Xbox Games with Gold im Juni gehören, wird uns aber noch nicht als kostenlos im Abo angezeigt.

Das Highlight im Juni: Super Meat Boy

Genre: Platformer

Darum geht's: In Super Meat Boy spielt ihr einen, nun ja, Fleischjungen. Der besteht im Grunde genommen aus einem blutigen Stück Fleisch und hüpft durch die Gegend, um seine Freundin zu retten. Was dabei heraus kommt, ist ein ultra-schwieriger Platformer, der euch wirklich alles abverlangt. Mit über 300 Leveln, Bosskämpfen und vielem mehr hat sich der Titel über die Jahre absoluten Kultstatus erarbeitet. Unseren GamePro-Test zu Super Meat Boy findet ihr hier.

Sobald es eine offizielle Ankündigung und mehr Infos zu weiteren Titeln aus dem Juni-Lineup von Xbox Games with Gold gibt, findet ihr das Ganze natürlich hier. Falls ihr keine Xbox-Konsolen, aber dafür PS4 oder PS5 besitzt, könnt ihr euch hier alles zur Neuausrichtung von PS Plus durchlesen.

