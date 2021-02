Xbox Games With Gold März 2021: Diese Gratis-Spiele sind dabei

Wer Xbox Live Gold abonniert hat, bekommt auch im März 2021 wieder einige Spiele zum Download, die abgesehen von den Abogebühren keine zusätzlichen Kosten verursachen. Nachfolgend listen wir alle Titel für Xbox One und Xbox 360 auf, die im März 2021 bei den Games With Gold dabei sind. In den angegeben Zeiträumen könnt ihr euch die Titel herunterladen.

Hinweis: Sämtliche genannten Spiele sind sowohl auf der Xbox One, als auch abwärtskompatibel auf Xbox Series X und Xbox Series S spielbar.

Neue Gratis-Games im Januar für Xbox One

Warface: Breakout (1. März - 31. März)

VALA: Vicious Attack Llama Apocalypse (16. März - 15. April)

Neue Gratis-Games im Januar für Xbox 360 & Xbox Classic

Welche Xbox-Spiele lohnen sich?

Metal Slug 3

Genre: Action

Darum geht's: Wer mal wieder Lust auf ganz klassische Arcade-Action hat, ist bei Metal Slug 3 genau richtig. Ihr steuert einen der vier Helden Marco, Tarma, Eri oder Fio und ballert euch durch zahlreiche, seitlich-scrollende Levels mit unzähligen Gegnern. Dabei müsst ihr Geiseln befreien und steuert diverse Fahrzeuge wie Roboter oder Panzer. Im weiteren Spielverlauf schaltet ihr neue Spielmodi frei oder ballert euch zusammen mit einem Freund im Koop-Modus durch die Levels, insbesondere letzteres ist ein Riesenspaß.

Wer zudem auf Aufbau-Strategie steht, sollte unbedingt einen Blick auf Port Royale 3 werfen. Der Titel hat zwar schon knapp neun Jahre auf dem Buckel, allerdings funktioniert das Piraten-Setting mitsamt der beiden Kampagnen auch heute noch sehr gut, auch wenn die Technik natürlich nicht mehr auf dem allerneuesten Stand ist.

Euer Fazit zu diesem Monat: Ist ein Spiel für euch dabei und wenn ja, welches?