Xbox Showcase angekündigt: Bald zeigt Microsoft 90 Minuten lang kleine Perlen

Microsoft hat angekündigt, dass in der nächsten Woche ein neues ID@Xbox-Showcase abgehalten wird. In diesen Veranstaltungen werden traditionell "kleinere" Spiele gezeigt, es handelt sich also um keine große Präsentation im Stile der Microsoft & Bethesda-Keynotes. Geboten werden soll trotzdem einiges, dafür spricht schon die Laufzeit des Showcases.

Die wichtigsten Infos zum ID@Xbox-Showcase

Datum: Mittwoch, 14. September 2022

Mittwoch, 14. September 2022 Uhrzeit: 19 Uhr deutscher Zeit (Pre-Show startet bereits um 18:30 Uhr)

19 Uhr deutscher Zeit (Pre-Show startet bereits um 18:30 Uhr) Länge: ca. 90 Minuten

Übertragung ausschließlich auf Twitch: Der Livestream wird exklusiv auf Twitch ausgestrahlt, ihr könnt ihn euch am oben angegebenen Zeitpunkt auf Twitch.tv/xbox anschauen.

Das wird auf dem Showcase gezeigt

Wie bereits erwähnt erwarten euch auf dem Showcase eine ganze Reihe von Trailern und Updates zu bereits bekannten Spielen. Es soll aber auch einige Neuankündigungen geben. Einige Spiele sind bereits von Microsoft bestätigt worden, darunter:

Metal: Hellsinger

You Suck at Parking

Eville (in der Pre-Show)

Darüber hinaus wird es auch unter anderem Gameplay zum asymmetrischen Multiplayer-Titel Ghostbusters: Spirits Unleashed zu sehen geben. Wir konnten bereits Anfang des Jahres einer Präsentation des Spiels beiwohnen und haben die Infos daraus in einem Artikel für euch zusammengefasst:

13 1 Mehr zum Thema Neues Ghostbusters-Spiel erinnert an Dead by Daylight und so spielt es sich

Der letzte ID@Xbox-Showcase fand im März 2022 statt. Damals wurden unter anderem zahlreiche neue Game Pass-Titel bzw. die Aufnahme in Microsofts Abo-Service angekündigt. Dazu zählten unter anderem Tunic, Immortality und Crusader Kings 3.

Der Xbox-Showcase ist übrigens nicht das einzige Event in der kommenden Woche. Denn auf dem CoD Next-Event erfahren wir am 15. September mehr zur Zukunft der Shooter-Reihe, also konkret Call of Duty Modern Warfare 2 und Warzone 2.

Welchen Titel hofft ihr, auf dem ID@Xbox-Showcase zu sehen?