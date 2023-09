Riesiger Xbox-Leak: Neue Konsole samt Controller enthüllt und einen Release gibt's auch schon

Durch vertrauliche Dokumente wurde unter anderem eine Revision der Xbox Series enthüllt.

Durch ein riesigen Leak wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag die Roadmap von Xbox enthüllt. Darunter eine Revision der Xbox Series X/S-Generation samt überarbeiteten Controller, das Spiele-Lineup der kommenden Jahre und erste Infos zur kommenden Xbox. (via Resetera)

Woher stammen die Dokumente? Sie sollen aus dem Gerichtsprozess der Microsoft/Activision-Übernahme gegenüber der US-Behörde FTC stammen. Wenngleich die Informationen offiziell aussehen, vorab der Disclaimer: Es handelt sich hierbei um einen nicht offiziell bestätigten Leak.

Revision der Xbox Series X/S-Generation

Zunächst fassen wir euch alles Wichtige zu den Hardware-Revisionen zusammen. Hierbei handelt es sich um neue Modelle der Xbox Series X/S-Generation.

Wann sollen die Konsolen erscheinen? Zwischen September 2024 und November 2024 soll zunächst eine Revision der Xbox Series S (299$), dann eine Revision der Xbox Series X (499$) erscheinen. Laut Roadmap sollen beide Konsolen im Juli 2024 angekündigt werden.

Wichtigste Neuerungen der Xbox Series X (Brooklin): Die Konsole soll rein digital und zudem mit 2TB Speicher und schnellerem Wi-Fi daherkommen. Die Konsole wird zudem mit einem überarbeiteten Controller ausgeliefert (dazu gleich mehr) und erhält ein ovales Design.

Wichtigste Neuerung der Xbox Series S (Ellewood): Statt mit 512 GB Speicher, wird die Revision mit 1 TB Speicher ausgeliefert.

Neuer Gyro-Controller enthüllt

Wann erscheint das neue Xbox-Pad? Laut Leak soll Codename Sebile im Juni 2024 zum Preis von 69,99 US-Dollar auf den Markt kommen.

Während das Design gleich bleibt, soll sich das neue Xbox-Pad vor allem durch bessere Haptik (u.a. Gyro-Sensor) und neue modulare Sticks vom jetzigen Controller unterscheiden.

Erste Infos zu neuer Xbox-Generation

Durch den FTC-Leak bekommen wir zudem erste Infos zur kommenden Xbox-Generation. Hier die wichtigsten Eckdaten:

Release: 2028

2028 starke Cloud-Anbindung (Cloud Hybrid Games)

(Cloud Hybrid Games) Next Gen DirectX Raytracing

Laut Leak ist eine hybride Konsole das Ziel, welche die Leistung der Hardware und der Cloud kombiniert. Da sich in den Dokumenten allerdings noch viele mögliche Hardware-Szenarien u.a. bezüglich der CPU (ARM64 vs. x64) verstecken, solltet ihr die Infos jedoch nicht als final ansehen.

Spiele-Roadmap der kommenden Jahre ebenfalls enthüllt

Hierbei handelt es sich um eine Roadmap, die vor allem interessant ist, da sie auch neue Spiele enthüllt.

Kommende Titel in zeitlicher Reihenfolge: Indiana Jones, Oblivion Remaster, ESO Addons, Starfield DLC, Doom Year Zero + DLC, The Elder Scrolls 6, Fallout 3 Remaster, Ghostwire Tokyo 2, Dishonored 3.

Neben weiteren nicht näher definierten Projektnamen ist vor allem interessant, dass wir uns wohl auf Neuauflagen zu Fallout 3 und Oblivion freuen dürfen, zudem wohl ein neues Dishonored und GhostWire Tokyo kommen. Das bereits angekündigte Indiana Jones von Bethesda scheint zudem das nächste große Xbox-Exclusive zu sein.

Das waren viele interessante Infos auf einmal. Eure Meinung zum Leak gerne in die Kommentare.