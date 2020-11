Xbox Games With Gold enttäuscht mit Dezember 2020-Spielen

Als vorweihnachtliches Geschenk beglückt Microsoft alle Abonnenten von Xbox Live Gold und dem Xbox Game Pass Ultimate mit insgesamt vier neuen Titeln, die sich Spieler*innen herunterladen können. Zum Jahresende scheinen allerdings keine großen Kracher im Angebot dabei zu sein. Insgesamt drei Xbox One-Titel und ein Xbox 360-Titel sind mit von der Partie.

Die Xbox Games With Gold-Spiele im Dezember 2020:

Was bietet The Raven Remastered?

Protagonist Constable Anton Jakob Zellner lebt im Jahre 1964 in London und ist auf der Jag nach einem legendären Meisterdieb "The Raven", der dem Spiel den Namen verleiht. Die Entwickler versprechen immersive Schauplätze, fesselnde Charaktere und einen spannenden Krimi, in dem euch der Meisterdieb immer einen Schritt voraus zu sein scheint.

Worum geht es in Bleed 2?

Im Action-Shooter Bleed 2 schlüpft ihr in die Rolle der pinkhaarigen Heldin Wryn, die die Welt vor einer Invasionsmacht von Schurken beschützen muss. Das Spiel bietet sieben spannende Level mit über 25 Bosskämpfen, in denen ihr die Kunst des Ausweichens beherrschen solltet.

Was verbirgt sich hinter Saints Row: Gat out of Hell?

In der Standalone-Erweiterung zu Saints Row 4 nehmen Johnny Gat und Kinzie Kensington die Unterwelt auseinander, um die Seele des Bosses zu retten. Mit einem Arsenal an Unterweltwaffen muss es euch gelingen, die Seele des Bosses zu retten. Das alles geschieht natürlich im komplett überzogenen Action-Mantel der Open World-Reihe.

Was ist Stacking?

Hinter Stacking verbirgt sich ein Third-Person-Puzzle-Abenteuerspiel für Xbox 360, in dessen Welt russische Puppen leben. Es warten eine Vielzahl an Rätseln und Herausforderungen. In diesen müsst ihr Hep Charlie Blackmore, der kleinsten russischen Stapelpuppe der Welt, helfen, seine Familie aus den Klauen des Barons zu befreien.

Link zum YouTube-Inhalt

Was brauche ich dafür?

Um die Spiele gratis zu erhalten, benötigt ihr ein Abonnement bei Xbox Live Gold oder dem Xbox Game Pass Ultimate. Eine Übersicht zum Xbox Live Gold-Abo findet ihr hier:

19 0 Mehr zum Thema Xbox Live Gold - Spiele, Preise, Vorteile: Alle Infos zum Service

Was denkt ihr über die Auswahl an Spielen? Wolltet ihr eines noch nachholen oder ist das Lineup eher nichts für euch?