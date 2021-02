Xbox Live aktuell mit Störungen und Problemen, Microsoft arbeitet an Lösung

Ihr habt derzeit Probleme, euch bei Xbox Live anzumelden oder Spiele auf der Xbox One oder Xbox Series X/S zu spielen? Dann seid ihr nicht alleine. Denn seid gestern kommt es beim Online-Service von Microsoft zu massiven Einschränkungen. Die Störungen begannen am Abend des 25. Februar und halten derzeit noch an.

Die Probleme können sich unter anderem wie folgt äußern:

Authentifizierungsfehler beim Login für Xbox Live

Fehlender Zugriff auf den Xbox Store

Eingeschränkter Zugang für bestimmte Apps

Einstellungen wie die für die eigenen Konten nicht aufrufbar

Zurückspringende oder nicht weiterlaufende Updates

Wie uns User berichten, scheinen auch diverse Single-Player-Spiele vom Ausfall betroffen zu sein und können teilweise gar nicht oder nur mit Einschränkungen gespielt werden.

Ist Xbox Live komplett down? Nein, grundsätzlich scheint der Service zu funktionieren, es kommt aber vielerorts zu den angesprochenen Problemen.

Microsoft sucht nach Ursachen für die Xbox Live Störungen

Microsoft arbeitet derzeit fieberhaft an Lösungen und gibt über den Twitter-Kanal XboxSupport regelmäßig Updates. Einige Features und Services scheinen mittlerweile wieder zu funktionieren, insgesamt scheint Xbox Live derzeit aber vielerorts noch sehr instabil zu sein.

Link zum Twitter-Inhalt

Über die Seite xbox.com/status könnt ihr euch ebenfalls über den aktuellen Status des Online-Service und weiterer Funktionen eurer Xbox auf dem Laufenden halten. Auch wir werden diesen Artikel aktualisieren, sobald es Neuigkeiten gibt und Xbox Live wieder problemlos läuft.

Möglicher Grund für die Probleme: Wie mehrere User auf Twitter berichten, scheint eine massive DDoS-Attacke der Grund für die Störungen von Xbox Live zu sein. Auch andere Dienste und Seiten sind betroffen, darunter Google, PlayStation und Steam.

Link zum Twitter-Inhalt

Bei einem DDoS-Angriff bombardieren Angreifer mit einem per Schadsoftware übernommenen Rechnernetzwerk bestimmte Dienste oder Seiten und zwingen diese durch das massive Anfrageaufkommen schließlich in die Knie.

Habt ihr auch Probleme mit Xbox Live. Und wenn ja, wie äußern sich diese bei euch?