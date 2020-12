Xbox: Neues Space Jam-Spiel kommt exklusiv & ihr könnt mitmachen

Mit einem eher ungewöhnlichen Aufruf möchte Microsoft Spieler*innen dazu animieren, am neuen Teil von Space Jam mitzuwirken. Der Titel des Spiels wird Space Jam: A New Legacy lauten und soll im Juni 2021 kostenlos dem Xbox Games Pass hinzugefügt werden.

Was wissen wir über Space Jam: A New Legacy? Der für Juli 2021 geplante Animationsfilm soll die Geschichte rund um den Kultstreifen Space Jam fortsetzen. In den Hauptrollen werden NBA-Spieler LeBron James, Klay Thompson, Anthony Davis sowie die Schauspieler Don Cheadle und Sonequa Martin-Green zu sehen sein.

Pitcht eure verrückten Ideen

Das gleichnamige Spiel soll rund einen Monat vorher erscheinen und genretechnisch im Arcade-Stil gehalten sein. Mit dem Aufruf möchte Microsoft eurer Kreativität freien Lauf lassen und euch die Chance geben, Teil des neuen Spiels zu werden.

Was muss ich dafür tun? Auf der Homepage zum Arcade Contest müsst ihr zunächst wählen, wie euer Spiel aussehen könnte. Wollt ihr es eher als Adventure/Shooter-Genre-Mix, als Strategie/Taktik-Titel oder doch eher ein Sim/Shooter Spiel? Insgesamt stehen euch 16 verschiedene Designs zur Verfügung.

Daraufhin müsst ihr Microsoft eure Geschichte und die Vision rund um euer selbst designtes Spiel mitteilen. Dazu habt ihr allerdings nur 500 Wörter zur Verfügung, um Microsoft von eurer Idee zu überzeugen. Insgesamt soll es zwei Gewinner*innen geben, deren Spielidee in Space Jam: A New Legacy umgesetzt wird.

Es gibt eine Xbox Series S zu gewinnen

Die Jury wird nach einem 15 Punktesystem bewerten. Dabei gehen jeweils 5 Punkte an:

die Kreativität der Idee

die spannenden Gameplaymechaniken der Idee

die Kompatibilität der Idee mit Space Jam: A New Legacy

Es gibt was zu gewinnen: Mit der Teilnahme nehmt ihr automatisch an einem Gewinnspiel teil, bei dem ihr tolle Preise gewinnen könnt. Zu diesen zählen:

die Umsetzung ihrer Idee in Space Jam: A New Legacy

der Name der Gewinner*innen taucht in den Credits auf

eigene Kinovorstellung von Space Jam: A New Legacy für bis zu 19 weitere Personen

virtueller Coding Workshop für bis zu 50 Teilnehmer*innen

ein von LeBron James signiertes Erinnerungsstück

Merchandise Pack zu Space Jam: A New Legacy

VIP Paket von Nike

personalisierte Xbox Series S Konsole mit entweder zwei Xbox Wireless Controllern oder einer 12-monatigen Mitgliedschaft im Xbox Game Pass Ultimate

Ein lohnenswertes Abonnement

Auch ohne Space Jam: A New Legacy, das nächsten Juni zum Xbox Game Pass hinzugefügt wird, lohnt sich der Abo-Dienst allemal. Welche Vorteile ihr aus dem Abonnement ziehen könnt, findet ihr in unserer Übersicht:

Was wäre eure Idee für Space Jam: A New Legacy?