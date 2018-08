Microsoft bringt einen neuen Xbox One-Controller auf den Markt, bei dem man die inneren Werte ausnahmsweise auf den ersten Blick erkennen kann.

Soll heißen: Die Phantom Black-Special Edition kommt zum Teil durchsichtig daher.

Das gute Stück erscheint in einem Look, der von oben nach unten hin von durchsichtig aka "high-tech translucent Mattschwarz" zu einem "Metallic-Champagne-Gold" fadet.

So sieht die Phantom Black Special Edition aus:

Von vorne:

von hinten:

Wann erscheint der neue Xbox One-Controller?

Am 11. September: Vorbestellt werden kann das neue Gamepad bereits, es kommt aber erst am 11. Septembner regulär auf den Markt.

Hier findet ihr den neuen Xbox One-Controller im offiziellen Microsoft-Store.

Was kostet die Phantom Black Special Edition?

70 US-Dollar: Im deutschsprachigen Shop ist der neue Controller noch nicht zu haben. Umgerechnet entspricht der Preis aber ungefähr 62 Euro.

Xbox Controller in Grau/Blau angekündigt

Weiterer neuer Controller-Look: Die Phantom Black-Special Edition war noch nicht alles.

Microsoft bringt den Xbox One-Controller nämlich auch noch in einem weiteren, neuen Colorway auf den Markt, und zwar in grau und blau.

Das erinnert latent an die von Sneakers inspirierte Sport-Edition in weiß und mintgrün, kostet offiziell knapp 65 US-Dollar und erschient am 25. September.

Besonders einfach zu öffnen:

Xbox One-Adaptive Controller kommt in speziell entwickelter Verpackung

2. Elite Controller-Version soll angeblich im Oktober erscheinen

Codename "Washburn": Der Elite-Controller könnte schon sehr bald einen Nachfolger bekommen, der auf den Namen Washburn hören soll.

Zumindest behauptet das der The Verge-Redakteur Tom Warren auf Twitter. Ihm zufolge erscheint der neue Elite-Controller für die Xbox One-Familie im Oktober und kostet dann knapp 150 US-Dollar.

Xbox codename Washburn. It's a $149 Xbox controller that will ship in October... — Tom Warren (@tomwarren) August 14, 2018

Welchen der beiden Controller findet ihr am schicksten? Oder wartet ihr lieber auf den neuen Elite-Drücker, wenn er denn wirklich kommt?