Microsoft bringt den Xbox One-Controller in einem neuen Design auf den Markt, und zwar als weiße Sport-Special Edition. Dabei orientiert sich das Design laut Microsoft an Sneakers und Sport, zumindest soll das Gamepad genau davon inspiriert sein. Klingt komisch, ist aber offenbar so.

Xbox One-Controller: Sport-Special Edition

Die "Trends im Athletik- und Sport-Lifestyle" haben die Designer des neuen Xbox Wireless Controller - Sport White Special Edition inspiriert. Das Gamepad verfügt über graue, silberne und mintgrüne Akzente. Die weiße Grundfarbe bleibt allerdings dieselbe, wie wir sie vom Xbox Design Lab kennen.

Kosten soll das gute Stück rund 70 Euro, ab dem 7. August startet der Versand. Vorbestellungen können offenbar ab dem 31. Juli getätigt werden. Es gibt sogar ein recht kurioses Video dazu, auch wenn der Schuh anscheinend nicht direkt mit dem Controller zu tun hat:

Say hello to the Sport White Special Edition Controller, inspired by sports and sneakers. pic.twitter.com/FsLnXCgAyg — Xbox (@Xbox) July 10, 2018

Passende Ladestation kommt ebenfalls:

Es gibt nicht nur die weiße Sport-Special Edition des Controller, sondern bald auch noch die farblich passende Ladestation. Allerdings nur in Nordamerika.

Für rund 50 US-Dollar wandert der Sport White Special Edition Xbox Pro Charging Stand über die Ladentheke. Er erscheint ebenfalls am 7. August und ist mit auch mit den anderen Xbox-Controllern kompatibel.

Wie gefällt euch das Design des neuen Xbox-Controllers?