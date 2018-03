Xbox One S 1 TB mit Sea of Thieves - Nur 229€ im Microsoft Store, weitere Bundles im Angebot

Aktuell habt ihr wieder einmal die Möglichkeit euch eine Xbox One S günstiger zu schnappen. Diese gibt es momentan im Microsoft-Store im Bundle um rund 70 Euro günstiger. Für die Piraten unter euch gibt es das Bundle bestehend aus der Xbox One S 1 TB und Sea of Thieves für nur 229 Euro.

Nach dem hinzufügen in den Warenkorb erhaltet ihr sogar die Möglichkeit euch den Sea of Thieves-Wireless-Controller mit 20% Rabatt zu sichern. Die Seagate Game Drive im Sea of Thieves-Design ist beim Kauf des Xbox-Bundles ebenfalls günstiger zu bekommen. Die jeweiligen Zubehör-Angebote seht ihr nachdem ihr das Bundle in den Warenkorb gelegt habt.

Sea of Thieves konnte bei uns durchaus überzeugen und ist vor allem ein Spiel, das seinen Spielwert aus dem Zusammenspiel mit Freunden und anderen zieht.

Xbox One S 1 TB + Sea of Thieves für 229 Euro

Weitere Xbox One S-Bundles im Microsoft-Store

Alle Angebote für Xbox One S-Bundles im MS-Store