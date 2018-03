Xbox One S- und Nintendo Switch-Bundles besonders günstig - Konsolen-Deals am Oster-Wochenende

Zu Ostern gibt es dieses Mal besonders interessante Angebote für alle Konsolen-Fans. Auf euch warten unter Umständen eine neue Xbox One S, eine Nintendo Switch und jede Menge Spiele für alle Konsolen inklusive der PS4. Wir geben euch eine Übersicht der aktuellen Angebote.

Nintendo Switch im Bundle

MediaMarkt bietet die Nintendo Switch im Bundle mit 1-2-Switch für 319 Euro an. Saturn dagegen bietet noch bis zum 05. April das sogenannte Starter-Bundle an. Hierbei erhaltet ihr die Konsole zusammen mit einem von vier Spielen eurer Wahl. Zur Auswahl stehen die folgenden Spiele:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Splatoon 2

Super Mario Odyssey

Mario Kart 8 Deluxe

Wählt einfach die Nintendo Switch in eurer bevorzugten Farbe aus und fügt dann noch eines der vier genannten Spiele hinzu. Liegt beides im Warenkorb erfolgt an der Kasse ein entsprechender Rabatt, der euch das Bundle aus Konsole und Spiel für nur 329 Euro anbietet.

Nintendo Switch + 1-2-Switch für 319 Euro

Nintendo Switch + 1 Spiel eurer Wahl für 329 Euro

Xbox One S-Bundles mit Spiel und zweitem Controller

Ebenfalls bei Saturn bekommt ihr bis zum 03. April die Möglichkeit euch eine Xbox One S im Bundle ab 199 Euro zu sichern. Sucht euch einfach ein Bundle eurer Wahl aus und ihr erhaltet einen zweiten Wireless-Controller kostenlos dazu. Dabei könnt ihr wählen, ob ihr einen in Schwarz oder in Weiß möchtet.

Einfach das Xbox One S-Bundle und einen der beiden Controller in den Warenkorb legen und schon erfolgt an der Kasse der entsprechende Abzug. Zur Wahl stehen Bundles mit Assassin's Creed: Origins, Schatten des Krieges, Sea of Thieves und mehr. Zudem könnt ihr zwischen 500 GB und 1 TB wählen.

Xbox One S-Bundle + 2. Controller ab 199 Euro

Weitere Wochenend-Angebote

Des Weiteren bekommt ihr dieses Wochenende das Huawei Mate 10 Pro zusammen mit der Huawei Watch 2 im Angebot. Außerdem gibt es noch einige Weekend-Deals bei Saturn rund um Entertainment und TVs.

