Im Microsoft Store gibt es gerade mal wieder eine Menge Sonderangebote für Xbox One und Xbox Series. Rund 200 Spiele sind reduziert. Darunter befinden sich fast alle Star-Wars-Spiele, die die Konsolen zu bieten haben, sowie eine auffällige Menge an japanischen Titeln. Es gibt aber auch einige größere und kleinere Spiele im Angebot, die in keine dieser beiden Kategorien passen. Die komplette Übersicht über die Deals findet ihr hier:

Microsoft Store: Spiele für Xbox One und Xbox Series im Angebot

Star-Wars-Spiele im Angebot

Am 4. Mai ist Star-Wars-Tag. Aus diesem Grund gibt es im Microsoft Store gerade Star-Wars-Spiele für die Xbox One und Series günstiger. Auch ein paar alte Titel aus der Xbox-360-Ära sind mit dabei. Die Auswahl ist so groß, wie sie bei EAs lange Zeit sparsamer Veröffentlichungspolitik eben sein kann. Die Angebote laufen nur noch drei Tage. Hier eine Auswahl:

Vor dem Kauf solltet ihr bedenken, dass viele der Spiele auch in EA Play beziehungsweise im Xbox Game Pass Ultimate enthalten sind.

Spiele aus Japan reduziert

Auch eine Menge japanischer Spiele gibt es günstiger. Das hängt möglicherweise mit der japanischen Feiertagswoche, der sogenannten Golden Week, zusammen. Oder es liegt ganz einfach daran, dass der PlayStation Store einen ähnlichen Sale gestartet hat. Hier einige Beispiele:

Die Deals sind noch rund vier Tage lang verfügbar. Auch hier ist zu bedenken, dass einige Spiele wie zum Beispiel Nier: Automate im Xbox Game Pass enthalten sind.

Weitere Angebote

Wie gesagt, gibt es von diesen beiden Kategorien abgesehen noch eine ganze Reihe weiterer Deals. Hier einige der interessantesten Angebote:

