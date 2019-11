Egal wie viele Spiele auf der Festplatte lagern und wie oft wir im Sale zuschlagen, am Ende wissen wir dann ja doch nie, was wir spielen sollen. Nun plant Microsoft aber ein neues Feature für die Xbox One, das verhindern soll, dass unser Pile of Shame unaufhaltsam wächst.

Eine Art "Überrasch mich"-Button soll uns zukünftig rein zufällig Spiele aus unter Bibliothek vorschlagen.

Lass die Xbox One entscheiden, was du heute spielst

Bisland ist das Shuffle-Feature nur für Mitglieder des Xbox Insider-Programms verfügbar, soll aber langfristig auch für alle anderen Spieler freigeschaltet werden, die sich nie entscheiden können.

The Surprise me button in Alpha Skip-Ahead users' Collections, located in the upper right of My Games & Apps, can help determine what to play next! Use it today. pic.twitter.com/R8QWi9aTCN — Xbox Insider (@xboxinsider) November 11, 2019

Stimmt, das gab's ja auch noch: Der Button befindet sich in der persönlichen Xbox-Bibliothek und ruft auf Knopfdruck ein zufälliges Spiel auf. Der Überraschungstitel wird aber nicht sofort gestartet, wir können unser Glück also jederzeit erneut probieren.

In einer Zeit, in der wir immer mehr Spiele nur noch in digitaler Form besitzen und User Interfaces gern einmal dafür sorgen können, dass diese Titel auf irgendeiner Unterseite versteckt sind, kann eine Erinnerung dieser Form sicher nicht schaden.

Ich bin selbst oft genug auf der Suche nach Spielen, die jetzt gerade das Richtige für mich sind - nicht selten besitze ich diese Spiele aber schon. Ich habe sie nur vergessen.

Und mit dieser Meinung bin ich wohl nicht allein:

Great featute for me I have over 200 games and some times I just sit there deciding what to play — connorcovbadboy (@connorbellamy) November 11, 2019