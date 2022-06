Xbox Pride Controller: Neues Design in Farben der LGBTQIA+-Community jetzt verfügbar

Vor einer Woche wurde er angekündigt, nun ist er auch tatsächlich verfügbar: Microsoft hat sein neues, zu Ehren des Pride Month erschaffenes Controller-Design in den Farben von 34 verschiedenen Flaggen aus den LGBTQIA+-Communities auf den Markt gebracht. Allerdings zählt das neue Modell nicht zu den Standardversionen des Xbox Series Controllers, die zum Normalpreis verfügbar sind. Stattdessen findet ihr es im sogenannten Xbox Design Lab, in dem man gegen einen Aufpreis die Farbe des Controllers anpassen kann. Solange ihr hier keine weiteren Extras wählt, zahlt ihr hier für den Pride Controller 79,98€.

Das Pride-Design gibt es nur für die vordere Schale des Controllers. Für die Rückseite sowie für Trigger, Schultertasten, D-Pad und so weiter müsst ihr eine der über zwanzig Standardfarben oder (gegen einen weiteren Aufpreis) eine der Metallic-Farben wählen.

Der neue Xbox Pride Controller: Inklusion endlich für alle

Der Microsoft Xbox Controller im Pride-Design kombiniert die Farben von 34 Flaggen aus den LGBTQIA+-Communities miteinander, und zwar in einer verwobenen Weise, die laut Microsoft „Nuancen, Komplexität, Intersektionalität und Stärke“ der Communities repräsentieren soll. Die Idee ist nicht neu. Tatsächlich hat es schon vor einem Jahr einen Controller in einem sehr ähnlichen Design gegeben, der damals aber nur in kleiner Menge hergestellt und dann an ausgewählte Influencer*innen verteilt worden war:

Laut Microsofts Aussage hat das positive Echo auf den ersten Versuch dazu geführt, dass das neue Modell nun für die Allgemeinheit zugänglich ist. Tatsächlich musste das Unternehmen im letzten Jahr jedoch einige Kritik dafür einstecken, dass man einen Controller geschaffen hat, der zwar für Inklusion stehen sollte, ihn aber dann nur an eine kleine Menge auserwählter Personen verteilt und somit alle anderen ausschließt. Aber ob es nun das Lob oder doch eher der Tadel war, der zum Sinneswandel geführt hat, jedenfalls steht das neue Design jetzt allen offen, für einen Aufpreis von 9,99€.