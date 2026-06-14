Xbox-Rollenspielhit kommt auf PS5: Reboot eines Meilensteins aus 2004 ab jetzt mit Bonus schnappen!

Der Neustart dieser alten Xbox-Rollenspielreihe führt uns erneut in eine märchenhafte Welt.

Bald kehrt eine berühmte, ursprünglich von der Xbox stammende Action-Rollenspiel-Reihe mit einem großen Reboot auf PS5, Xbox Series und PC zurück. Zwar wurde das neue Fantasy-Abenteuer gerade erst auf den 23. Februar 2027 verschoben, trotzdem könnt ihr es ab jetzt bereits vorbestellen und euch so den Pre-Order-Bonus sichern, unter anderem hier bei Amazon:

Bei Amazon bekommt ihr zudem eine Preisgarantie: Sollte das Spiel bis zum Release noch günstiger werden, zahlt ihr also automatisch weniger. Übrigens hat Amazon in den letzten Tagen auch noch die Vorbestellungen für einige weitere große PS5-Spiele gestartet. Hier ein paar der wichtigsten:

Märchenhafte Open World: Das ist der neu gestartete Rollenspiel-Hit!

2:49 Fable zeigt sich in einem neuen Trailer

Autoplay

Natürlich sprechen wir von dem neuen Fable, bei dem es sich nicht um ein originalgetreues Remake des Action-Rollenspiel-Klassikers aus 2004 handelt, sondern eher um eine Neuinterpretation und einen Reboot der Reihe. Trotzdem sollen wieder sehr viele Elemente enthalten sein, die schon das Original ausgezeichnet haben.

So sollt ihr viele Entscheidungen treffen dürfen, die großen Einfluss darauf haben, wie euch die Bevölkerung der Spielwelt wahrnimmt, und die auch eure Umgebung verändern. Entscheidet ihr euch etwa dafür, einen Riesen zu erledigen, statt ihn zu verschonen, müsst ihr damit leben, dass seine riesige Leiche fortan in der Gegend herumliegt.

Die Spielwelt von Fable sieht recht idyllisch und märchenhaft aus.

Auch die vielen Lebenssimulations-Elemente, die schon beim ersten Fable eines der großen Verkaufsargumente waren und für ein besonders immersives Erlebnis sorgen sollten, sind wieder mit dabei. So sollt ihr euch ein komfortables Leben aufbauen, verschiedene Häuser kaufen und auch heiraten können.

Der Kern des Spiels sind aber natürlich trotzdem die actionreichen Third-Person-Kämpfe, bei denen neben zahlreichen Waffen auch Magie zum Einsatz kommt, sowie die Erkundung der Welt. Bei letzterer handelt es sich um eine Open World, die märchenhafter wirkt als andere Fantasy-Rollenspiele. Manche Gegner wirken wie direkt aus Grimms Märchen entsprungen und das Artdesign der Städte und Landschaften ist ähnlich idyllisch wie das Auenland in Herr der Ringe.

Rechts seht ihr die Vorbesteller-Boni für Fable, die ihr euch jetzt sichern könnt.

Die Story-Prämisse ähnelt der des Original-Fable, allerdings wird das Heimatdorf unserer Hauptfigur diesmal nicht von Banditen überfallen, sondern mitsamt seinen Bewohnern in Stein verwandelt. Vorkenntnisse braucht ihr natürlich nicht, denn wie schon erwähnt: Es handelt sich um einen vollständigen Neustart der Reihe. Trotzdem ist auch das neue Fable noch immer unverkennbar Fable und mit etwas Glück kann es sogar ein paar Versprechen erfüllen, die das Vorbild nicht einlösen konnte.