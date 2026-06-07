Fable zeigt sich in einem neuen Trailer - und der hat uns überrascht

Vor Kurzem haben wir erfahren, dass Fable nicht mehr im Jahr 2026 erscheint, sondern erst am 27. Februar 2026. Zum heutigen Xbox-Showcase gab es aber trotzdem Neues zum Spiel zu sehen – und der Trailer wirkte auf den ersten Blick erst mal erstaunlich ernst. Aber keine Sorge: Dass es aber im RPG von Playground nicht zu düster zugehen wird und jede Menge Humor gibt, scheint doch durch.

Der Titel erscheint für PC, PS5 und natürlich Xbox Series X/S.