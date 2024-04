Xbox schenkt euch gerade Apple TV+ für 3 Monate - diese Serien solltet ihr euch anschauen

Mehrere Monate Apple TV+ geschenkt? Mit einer Xbox bekommt ihr gerade genau das.

Wer eine Xbox besitzt und schon immer mal mit einem Abo von Apples Streaming-Dienst Apple TV+ geliebäugelt hat, hat derzeit die perfekte Möglichkeit, den Service für eine längere Zeit auszuprobieren.

Microsoft schenkt euch aktuell nämlich 3 Monate Apple TV und verspricht in der offiziellen Ankündigung "Keine Bedingungen, keine versteckten Kosten, nur unbegrenzte Unterhaltung auf Knopfdruck.".

3 Monate Apple TV+ kostenlos auf Xbox - so funktioniert es

Zu beachten gibt es beim Abschluss des Abos ein paar Dinge:

das Abo muss über eine Xbox-Konsole abgeschlossen werden.

ihr dürft derzeit kein laufendes Apple TV+-Abonnement haben, um den Gratis-Zeitraum zu bekommen

falls ihr schon einmal Nutzer*in des Services wart, könnt ihr das Probeabo ohne Probleme abschließen

falls das Abo nach Ablauf der Gratis-Monate nicht zum normalen Preis (9,99 Euro) verlängert werden soll, müsst ihr rechtzeitig kündigen.

Bis wann gilt das Angebot? Bis zum 7. Juli 2024. Ihr habt also mehr als genug Zeit, das kostenlose Apple -Abo abzuschließen.

Aktuellen Serien-Empfehlungen für Apple TV+

Masters of the Air

Genre: Drama

Drama Länge: 1 Staffel

1 Staffel FSK: ab 16 Jahren

Die Serie von den Produzenten hinter Weltkriegsserien wie Band of Brothers und The Pacific stellt die Eight Air Force, eine Flieger-Einheit der US-Armee in den Mittelpunkt, die im Jahr 1943 nach England in den Krieg gegen die deutschen Streitkräfte geschickt wird.

John Sugar

Genre: Drama

Drama Länge: 1 Staffel

1 Staffel FSK: ab 16 Jahren

In dieser Serie mimt Colin Farrell einen Privatdetektiv, der das Verschwinden der Enkelin eines Hollywood-Produzenten in Los Angeles aufklären soll. Bei seinen Recherchen stößt er auf alte Familiengeheimnisse und gerät selbst in Gefahr.

Noch mehr Serien-Empfehlungn: Unsere Kolleg*innen von Moviepilot haben in ihrer Liste noch weitere Serienempfehlungen für Apple TV+ gesammelt. Schaut dort gerne mal vorbei:

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Microsoft mehrere Monate Apple TV+ verschenkt. Eine ähnliche Aktion gab es schon einmal im November 2022 – damals allerdings nur für alle Game Pass Ultimate-Abonnent*innen.

Und auch für die PlayStation gab es schon einmal ein vergleichbares Angebot – gut möglich also, dass in der Zukunft auch Besitzer*innen von Sony-Konsolen in den Genuss von drei Gratis-Monaten des Apple-Services kommen.