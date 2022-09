Xbox Series Controller: Jetzt für nur 39,90€ das Microsoft-Original im Angebot kaufen

Bei Cyberport könnt ihr gerade den Micosoft Xbox Wireless Controller für Xbox Series und Xbox One günstig im Angebot bekommen, nämlich für nur 39,90€. So günstig gibt es ihn laut Vergleichsplattformen derzeit nirgendwo sonst. Das Angebot gilt für die Versionen in Schwarz, Weiß und Rot. Da letztere aktuell nicht vorrätig ist, müsst ihr hier aber eventuell eine Weile auf die Lieferung warten.

Zum Verkaufspreis kommen leider noch 4,99€ für den Versand hinzu. Selbst wenn man diese Kosten einberechnet, ist Cyberport aber noch immer am günstigsten. Falls ihr eine Cyberport-Filiale in eurer Nähe habt, könnt ihr sie außerdem vermeiden, indem er den Controller dorthin bestellt und ihn selbst abholt.

Das Angebot ist auch deshalb so attraktiv, weil der Microsoft Xbox Wireless Controller noch bis vor Kurzem erstaunlich schlecht verfügbar war. Für den Standard-Controller in Schwarz stiegen die Preise im Juli deshalb zeitweise auf deutlich über 100 Euro. Im August sorgte Microsoft jedoch für Nachschub und die Marktlage entspannte sich, in den letzten Wochen gab es auch immer wieder Sonderangebote. So günstig wie gerade bei Cyberport gab es den Controller aber laut Angaben von Idealo schon seit Anfang des Jahres nicht mehr.

Weitere Angebote in der Cyberport Green Week

Bei Cyberport läuft noch bis zum 1. Oktober die sogenannte Green Week mit tausenden weiteren Sonderangeboten. Im Gaming-Bereich drehen diese sich zwar mit Monitoren, Laptops und Desktop-PCs eher ums Spielen am PC, es gibt aber auch ein paar Konsolen-Deals wie Headsets und PS5-taugliche SSDs. Außerdem finden sich noch viele andere günstige Deals für Smartphones, Tablets und 4K-Fernseher in der Aktion. Auch einige Apple-Produkte sind reduziert. Dieser Link bringt euch zur Übersicht: