Offiziell bestätigt ist sie noch nicht, aber das eine abgespeckte Xbox Series X auf den Markt kommt, ist quasi ein offenes Geheimnis. Eine Aussage von Chris Lee, dem Studio-Chef von 343 Industries, ließ jetzt erneut durchblicken, dass diese Xbox-Version mit dem Codenamen Lockhart wirklich existiert (via Gameblog.fr).

Hat sich der Halo-Entwickler nur versprochen?

Bei einem Pressetermin tauchte ein neuer Hinweis zur Xbox Lockhart auf. Die Next Gen-Konsole, die vermutlich Xbox Series S heißen wird, wurde zwar nicht namentlich erwähnt, aber Chris Lee baute in eine Antwort ein interessantes Detail ein. Auf die Frage hin, wie sich Halo: Infinite auf der Xbox Series X und Xbox One unterscheiden wird, antwortete er damit, dass der Ego-Shooter auf "allen Scarlett-Geräten" gut laufen sollte.

Codename Scarlett: Da "Scarlett" der interne Codename für Microsofts Next Gen-Xbox ist, dürfte diese Aussage bedeuten, dass es in der nächsten Generation mehr als ein Xbox-Modell geben wird. Mal ganz davon abgesehen, dass das "Series" ebenfalls darauf hindeuten dürfte. Aber könnte das vielleicht auch heißen, dass es neben der Xbox Series X und S noch ein drittes Xbox-Modell geben könnte? Spekulationen gibt es darüber bereits:

Mit der Aussage von Chris Lee könnte die Existenz der Xbox Lockhart bzw. Series S indirekt bestätigt worden sein. Aber vielleicht hat er sich auch nur versprochen? Bald dürften wir aber mehr wissen. Gerüchten zufolge soll die Xbox Lockhart im August offiziell vorgestellt werden.

Chris Lee arbeitet aktuell mit dem Studio 343 Industries am Xbox-Titel Halo: Infinite, der beim Xbox Games Showcase näher gezeigt wurde:

Was haltet ihr von den ganzen Gerüchten rund um die Xbox Series S? Und glaubt ihr, dass es in der nächsten Generation mehr als zwei Xbox-Modelle geben wird?