Xbox Series S + FIFA 23: Dieses Bundle ist Preis-Leistungs-Weltmeister

Der Release des letzten FIFA steht bevor und bei Saturn gibt es ein verdammt gutes Angebot dazu. Denn wenn ihr euch eine Xbox Series S kauft, gibt es FIFA 23 (Download-Code) dazu. Dabei kostet dieses Bundle fast halb so viel wie eine Xbox Series X oder eine PS5! Wenn ihr also die aktuelle Konsolengeneration erleben wollt, ist das ein starkes Bundle für euch.

Xbox Series S - die Preis-Leistungs-Spitze

Ich weiß nicht, wie ihr das handhabt, aber ich kaufe meine Spiele mittlerweile nahezu ausschließlich digital. Spätestens seit das Laufwerk meiner Xbox One kaputt ging, haben mir die Datenträger eigentlich gar nicht gefehlt. Dank dem GamePass ist man sogar noch weniger von physischen Spielen abhängig. Deswegen fällt der vermeintlich größte Nachteil der Xbox Series S, das Fehlen des Laufwerks, eigentlich kaum auf.

Klar, die verbaute Hardware ist auch einen Tacken schwächer als die der großen Schwester, aber dafür kostet sie auch nur die Hälfte! Bedenkt man, dass neue Spiele generell für beide Varianten optimiert sind, ist das ein Preis-Leistungs-Verhältnis von dem man sonst nur träumen kann. Wenn ihr dazu noch FIFA-Fan seid, ist das Bundle bei Saturn noch lohnenswerter als ohnehin schon.

Die nächste Generation des Fußballs mit FIFA 23

Wenn es um FIFA geht, fallen die Meisten in eine von drei Kategorien: Die, die es nie kaufen, die die es immer kaufen und die, die es ab und zu kaufen. Falls ihr zu den ersten beiden Kategorien gehört habt ihr eure Entscheidung vermutlich bereits getroffen, aber bei allen anderen sei gesagt: Dieses mal steht uns wieder ein richtig guter Ableger ins Haus.

Wer 22 gespielt hat, sollte bei 23 keine Revolution erwarten, dennoch dreht EA an einigen wichtigen Stellschrauben. Neben den üblichen Neuerungen, wie aktuelle Kader, bessere Grafik, (Ball-) Physik und KI, gibt es eine FIFA-Premiere! Denn erstmalig gibt es offiziell lizensierte Frauenfußball-Vereine. Einige Nationalmannschaften gab es bereits vorher, aber jetzt könnt ihr auch mit den Frauen Teams von Paris Saint-Germain, Manchester United und Arsenal London spielen.

Am Karrieremodus wurde natürlich auch geschraubt. In der Spieler-Karriere etwa könnt ihr nun eure Werte basierend auf eurer Persönlichkeit verbessern und habt etliche neue Zwischensequenzen. Alle mit chronischem Zeitmangel freuen sich über die spielbaren Highlights, bei denen ihr nicht immer die vollen 90 Minuten spielen müsst, sondern nur in entscheidenden Momenten die Kontrolle übernehmt.