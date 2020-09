Xbox Series S: Das Netz reagiert mit witzigen Memes auf das Design

Microsoft hat auf die Leaks reagiert und das Design sowie den Preis der Xbox Series S offiziell enthüllt. Damit steht nicht nur fest, dass die Next Gen-Konsole auch als All Digital-Version ohne Laufwerk und mit etwas weniger Power kommt, sondern wir wissen auch direkt, wie sie aussieht und was sie kostet. Selbstverständlich reagiert das Internet wie so oft auch auf den Look der Series S in erster Linie mit humorvollen Memes.

Xbox Series S erinnert viele an Lautsprecher, Kochplatten oder Gegensprechanlagen

Die Xbox Series S erscheint wahrscheinlich zeitgleich mit der Xbox Series X. Wann genau die Konsolen kommen, wissen wir immer noch nicht, aber es gibt zumindest schon einen groben Zeitplan. Zusätzlich stehen jetzt aber Preis und Look der kleineren, etwas weniger leistungsstarken Next Gen-Xbox fest. Hier findet ihr die Einzelheiten:

Der Reveal von Microsoft folgt auf eine ganze Reihe an Leaks, die es in letzter Zeit immer wahrscheinlicher gemacht haben, dass nicht nur die Xbox Series X, sondern eben auch eine günstigere Version in Form der Xbox Series S erscheint. Das Design erinnert an den Xbox Adaptive Controller und die weiße Xbox One S.

Viele Twitter-User fühlen sich allerdings auch an andere Dinge erinnert. Immer wieder taucht zum Beispiel der Vergleich zu Lautsprechern oder einer Boombox auf:

Manche könnten sich die neue Xbox offenbar auch ganz gut als mobiles Soundsystem vorstellen:

Das Design der Xbox Series S weckt bei sehr vielen Menschen im Internet auch Assoziationen zu den Gegensprechanlagen im Drive Thru-Bereich von Fast Food-Ketten:

Selbstverständlich machen auch alternative Designs und mannigfaltige Verbesserungsvorschläge die Runde.

Während die Xbox Series X ein bisschen wie ein Kühlschrank aussieht, lässt sich die Xbox Series S am ehesten vielleicht mit einer Waschmaschine in Verbindung bringen.

Oder einem Smartphone. Und zwar diesem hier:

Eine gewisse Ähnlichkeit zu klassischen Kochplatten lässt sich ebenfalls nicht ganz von der Hand weisen.

Der Xbox Series S-Look passt aber natürlich auch perfekt zu einigen sehr speziellen Charakteren.

Sie würde sich auch innerhalb von Fall Guys ganz gut machen:

Wie findet ihr das Design der Xbox Series S? Was würdet ihr ändern, wenn ihr könntet? Mögt ihr die Xbox Series X lieber? Welche Konsole war bisher generell euer All-time-Design-Favorit?