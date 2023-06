Xbox Series S bekommt neues Modell: Schwarze Konsole mit riesigem Speicher angekündigt

Die Xbos Series S bekommt ein neues Modell spendiert.

Die Xbox Series S bekommt auf dem Xbox Games Showcase 2023 mehr Liebe spendiert: Es wurde ein neues Modell angekündigt, das mit einem größeren Speicher und im hübschen Schwarz samt farblich passendem Controller daherkommt. Alle Infos dazu findet ihr hier.

Xbox Series S in Schwarz - Alle Infos zum neuen Konsolenmodell

Release: 1. September 2023

1. September 2023 Farbe: Carbon Black

Carbon Black Speicherplatzgröße: 1TB SSD

1TB SSD Preis: 340 US-Dollar

Das Design des Gehäuses entspricht dem des Original-Modells der Series S: Im Gegensatz zur Xbox Series X verfügt die Konsole über ein kompaktes Design mit einem großen runden Lüfter an der Seite. Das Gerät ist 6,4 cm hoch und 2kg schwer, während die Series X 15,1 cm in der Höhe misst und satte 4,5 kg auf die Waage bringt.

Der vergrößerte Speicher des neuen Modells dürfte alle Spieler*innen freuen, die sich die günstigere Konsole der beiden Microsoft-Flaggschiffe extra für Spiele aus dem Game Pass zulegen wollen.

Alle wichtigen Infos zur neuen Xbox Series S auf einem Bild:

Xbox-Konsolen und ihre SSDs im Vergleich

Zum Vergleich: Die originale Xbox Series S ist am 10. November 2020 erschienen und kommt mit einem weißen Gehäuse sowie einem weißen Xbox-Controller. Das Gerät ist für 299 Euro zu haben, bietet aber nur eine 512 GB große SSD, wovon allerdings nur 364 GB zur Verfügung stehen.

Die Xbox Series X (zu haben für 499 Euro) kommt mit einer 1 TB großen SSD, die am Ende hingegen auf 802 GB kommt, die dabei wirklich zur Installation von Spielen und mehr genutzt werden können. Wir gehen deshalb davon aus, dass auch das neue, schwarze Series S-Modell 802 GB bieten wird, die wir letztendlich wirklich für unsere Zwecke nutzen können.

