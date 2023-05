'Das sieht so dumm aus, wo kann ich eine kriegen?': Xbox Series S in Oreo-Cookie-Form sorgt für Aufsehen

Lecker oder nicht?

Dass es aufgrund diverse Kooperationen mittlerweile regelmäßig ziemlich abgefahrene Special Editions von Konsolen oder Controller auftauchen, ist keine wirkliche Neuigkeit mehr. Denkt nur mal an den kuriosen McDonalds-Controller, den Sony allerdings verbieten ließ.

Und auch wenn wir uns fast schon an den Anblick dieser Kuriositäten gewöhnt haben, werden wir dennoch in schöner Regelmäßigkeit überrascht, WAS es da für abgefahrene Konstruktionen gibt. Der aktuellste "Streich" ist eine Xbox Series S – die sich als Oreo-Cookie verkleidet hat.

Stilecht mit Milchplatscher

Ja, das ist kein Witz, auf Reddit tauchte ein Bild dieser offensichtlichen Special Edition auf, die wohl in Kooperation mit dem Kekshersteller angefertigt wurde. Die Konsole verbirgt sich dabei zwischen zwei großen runden Kekshälften, ein "Milchplatscher" sorgt für einen sicheren Stand. Hier könnt ihr euch die Promo-Konsole anschauen:

Auch auf Twitter gibt es Bilder des ungewöhnlichen Konsolen-Sets zu sehen. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung zeigt zudem: Die Oreo-Xbox ist nicht "neu", denn schon im März wurde sich über die Konsole ausgetauscht.

Auffällig: Der optisch perfekt dazu passende Controller, der den Milchplatscher auf den Griffhörnern aufgreift. Die Reaktionen auf die Konsole bewegen sich von Entsetzen, über Verwunderung bis hin zu Verlangen. So schreibt Reddit-User Nightiguana beispielsweise:

"Das sieht so dumm aus, wo kann ich eine bekommen?"

Nicht "normal" zu bekommen

Anderen User*innen gefällt die Konsole weniger, dafür der Controller aber umso besser. Und vielfach kommt die Frage auf, ob und wo man dieses Set erwerben kann.

Darauf konnten wir zumindest spontan keine Antwort finden. Wir gehen aber davon aus, dass die Oreo-Xbox nur limitiert hergestellt und an ausgewählte Personen geschickt wurde. Falls ihr an diesem Kuriosum interessiert seid, müsst ihr vermutlich die Augen bei Plattformen wie eBay aufhalten.

Wie findet ihr die Konsole? Würdet ihr euch so eine Oreo-Xbox neben den Fernseher stellen?