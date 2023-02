Xbox Series S/X und Xbox One: Februar-Update ist da, das steckt drin

Xbox-Hersteller Microsoft rollt das neue Februar-Update aus. Das war zunächst nur im Xbox Insider-Programm verfügbar, jetzt gibt es die Neuerungen aber auch für alle anderen. Was ihr euch da auf eure Xbox One oder Xbox Series S/X herunterladet, erfahrt ihr hier.

Wann kommt's? Das Update ist schon da. Ihr solltet es seit gestern, dem 15. Februar herunterladen können.

Wie funktioniert's? Bei den meisten Xbox-Konsolen dürften die Einstellungen noch so sein, dass das Update automatisch heruntergeladen wird.

Ansonsten müsst ihr den Xbox-Knopf in der Mitte eures Controllers drücken.

Anschließend navigiert ihr zum Menüpunkt Profil & System und von dort zu den Einstellungen.

Unter dem Punkt System und dort bei Konsolen-Info solltet ihr die Version des Betriebssystems sehen und ein Update starten können.

Das steckt drin: Im Xbox-Update aus dem Februar erwarten euch einige Neuerungen. Das Wichtigste stellen wir euch hier in aller Kürze vor (via: Microsoft).

"CO2-bewusste" Konsole: Die Xbox soll dabei helfen, CO2 zu sparen. Das funktioniert in der Theorie so, dass Downloads von Updates und Inhalten so getimet werden, dass sie zu bestimmten Zeiten stattfinden. Nämlich genau dann, wenn in eurem Strom-Netz die größtmögliche Menge Strom aus regenerativen Energiequellen bezogen wird.

Wie genau das abläuft und was es damit alles auf sich hat, lest ihr in diesem GamePro-Beitrag zur Ankündigung:

28 5 Auch in Deutschland: Microsoft will Xbox zur 'ersten CO2-bewussten Konsole' machen und so soll das funktionieren

Ausblenden von Spiele-Bildern: Ihr könnt auf eurem Startbildschirm jetzt die Spiele-Artworks im Hintergrund ausblenden lassen. Das heißt, dass ihr zum Beispiel einen einfarbigen, schlichten Hintergrund auswählen könnt, wenn ihr keine Bilder der Spiele sehen wollt.

So geht's: Dafür begebt ihr euch zu den generellen Einstellungen, dort zu Personalisierung und dann zu "Mein Hintergrund". Dort könnt ihr dann die Farben und Spiele-Artworks auswählen.

Xbox mit dem Smartphone steuern: Microsoft und Google tun sich zusammen, um das zu ermöglichen. Mit der Google Home-App auf eurem Handy könnt ihr die Xbox wie mit einer Fernbedienung steuern. Schaltet sie an oder aus, nutzt sie zum Medien ansehen und vieles mehr.

Welche dieser Änderungen findet ihr am besten? Glaubt ihr, ihr werdet die Funktionen nutzen?