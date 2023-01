Microsoft will Xbox zur 'ersten CO2-bewussten Konsole" machen und so soll das funktionieren

Microsoft arbeitet daran, die eigenen Konsolen umweltfreundlicher zu machen. Dabei soll ein Update helfen, das die Xbox jetzt laut Aussage des Konzerns zur "ersten CO2-bewussten Konsole" macht. Das klingt natürlich vielversprechend und soll viel bringen, dürfte in der Praxis aber wohl nur einen sehr geringen Effekt haben – wenn überhaupt. Nichtsdestotrotz ist das Bestreben natürlich löblich und wir klären, wie das funktioniert.

Microsoft will Xbox-Konsolen dazu bringen, mehr erneuerbare Energien zu nutzen

Was bringt dieses Update? Laut Microsoft wird die Xbox "CO2-bewusst", indem sie darauf achtet, Updates und Downloads nur dann durchzuführen, wenn in eurem Stromnetz gerade am meisten erneuerbare Energien verfügbar sind.

Eine derartige Funktion gibt es bereits bei Windows 11 und ein entsprechendes Update wird jetzt für Xbox-Insider ausgerollt. Es soll nicht mehr lange dauern, bis es auch für alle anderen Nutzer*innen zur Verfügung steht.

So soll das funktionieren: Wer seine Xbox auf die entsprechende Einstellung setzt, eingestöpselt und mit dem Internet verbunden lässt, soll sich darauf verlassen können, dass Update-Downloads automatisch für Zeiten geplant werden, in denen euer lokaler Strommix zu größtmöglichen Teilen aus erneuerbaren Energien besteht – vorausgesetzt, die Informationen über das Stromnetz vor Ort und die Zusammensetzung des Strommixes stehen zur Verfügung.

Das gute an der Idee liegt auf der Hand. Wenn es wirklich funktioniert, die Informationen vorhanden sind und eure Xbox entsprechend eingestellt ist, könnte die Änderung dafür sorgen, dass mehr erneuerbare Energie verbraucht wird und weniger fossile, umweltschädlichere.

Die schlechte Nachricht: Damit das alles wirklich funktioniert, müssen eben eine ganze Reihe an Voraussetzungen erfüllt sein. Es bleibt aber fraglich, ob diese Informationen über das regionale, lokale Stromnetz eurer Xbox in der Regel zur Verfügung stehen oder nicht.

Solange das nicht der Fall ist, ändert sich nichts. Dann bleibt das komplette Vorhaben zwar löblich und eine gute Idee, scheitert aber an der Umsetzung. Dann ist die Xbox vielleicht "CO2-bewusst", aber kann die hehren Ideale nicht umsetzen.

Mehr zum Thema gibt's hier:

Es ergeben sich auch einige Folgefragen, die aktuell noch ungeklärt scheinen. Könnte ich meiner Xbox möglicherweise selbst irgendwie mitteilen, wenn ich sie beispielsweise an ein eigenes kleines Solarkraftwerk auf dem Balkon oder ähnliches angeschlossen habe?

Bisher gibt es die Ankündigung nur auf Englisch, wir wissen noch gar nicht, ob das Ganze auch für Deutschland geplant und möglich ist. Wir haken bei Microsoft nach und aktualisieren diesen Artikel, wenn wir mehr wissen.

Ansonsten rührt Microsoft in demselben Beitrag, in dem die "CO2-bewusste Konsole" angepriesen wird, auch nochmal ordentlich die Werbetrommel für die verschiedenen Energiesparmodi. Insbesondere der Modus, der die Konsole herunterfährt, könne richtig viel Strom sparen. Habt ihr ihn noch nicht aktiviert, könnte sich das lohnen und sowohl die Umwelt als auch euren Geldbeutel schonen.

Wie findet ihr die Idee und glaubt ihr, die Umsetzung wird gelingen?