Xbox Series X - 1000 Konsolen weg: PS5-Betrüger schlagen wieder zu

Der Launch der Xbox Series X leidet genau wie der Verkaufsstart der PS5 auch unter sogenannten Scalpern. Die Konsolen sind sowieso schon knapp, aber die Situation wird dadurch noch verschärft, dass es Gruppen gibt, die mit Hilfe von Bot-Netzwerken große Mengen an Geräten kaufen, um sie für deutlich mehr Geld weiter zu verkaufen. Dieselbe Gruppe, die das bereits sehr erfolgreich mit PS5-Konsolen gemacht hat, gibt nun an, über 1.000 Xbox Series X-Geräte weggeschnappt zu haben.

Xbox Series X: Scalper schnappen Fans offenbar über 1.000 Konsolen weg

Darum geht's: Auf den Social Media-Kanälen der Reseller-Gruppe wird sehr offensiv damit geworben, wie gut die Methoden funktionieren. Vor allem Sneaker und technische Geräte scheinen im Visier der Menschen zu sein. Die werden in großen Mengen aufgekauft und für sehr viel mehr Geld weiter verkauft.

Wie DualShockers nun berichtet, soll diese Gruppe nun bei einem Online-Händler über 1.000 Xbox Series X-Konsolen abgegriffen haben. Sehr zum Ärger vieler Xbox Series X-Fans, die nun auf herkömmlichem Wege keine mehr bekommen, weil sie gegen Bots keine Chance haben und in die sprichwörtliche Röhre gucken müssen.

"Wir haben unsere Mitglieder gerade benachrichtigt, dass es bei einem sehr bekannten Online-Retailer eine Wiederauffüllung gab. Sie haben es jetzt geschafft, sich heute über 1.000 zu sichern und es sind noch viele Stunden übrig."

Alte Bekannte? Bei diesen Scalpern handelt es sich um genau dieselbe Gruppierung, die bereits vor Kurzem Schlagzeilen gemacht hat. Es sind wohl dieselben Leute, die in der Lage waren, über 3.500 PS5-Konsolen wegzuschnappen und teuer wieder weiter zu verkaufen, um Profit zu machen.

Sie bereuen nichts: In einem eigenen Statement hieß es, dass die Verantwortlichen nichts bereuen würden. So könnten sich einige Menschen ihren Lebensunterhalt verdienen und Kinder, die vielleicht nichts bekommen würden, könnten sich so über Geschenke freuen, auch wenn andere dafür womöglich keine PS5 erhalten.

Wenn ihr selbst noch auf der Suche nach einer neuen Xbox Series X seid, hilft euch vielleicht diese Gamepro-Übersicht zur Verfügbarkeit weiter:

Wie findet ihr solche Scalper-Methoden? Wie sehen eure Bemühungen aus, eine Xbox Series X zu ergattern?