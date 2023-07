Xbox Series X + Diablo 4: Schnappt euch das Bundle jetzt günstig durch einen Gutscheincode

Durch einen Ebay-Gutschein könnt ihr euch die Xbox Series X jetzt noch günstig sichern, bevor sie im August teurer wird.

Bei Ebay könnt ihr die Xbox Series X gerade günstig im Bundle mit dem Megahit Diablo 4 bekommen: Wenn ihr den Rabattcode WASD23 verwendet, kostet sie nur noch 499€. Ihr bezahlt also so viel, wie die Konsole normalerweise allein kostet, und bekommt Diablo 4 obendrauf. Laut Vergleichsplattformen ist das Paket mit dem erst Anfang Juni erschienenen Spiel nirgendwo sonst so günstig zu bekommen. Hier geht’s zum Angebot:

Der Gutscheincode ist noch bis zum 5. Juli gültig, das Angebot könnte aber schon vorher enden oder ausverkauft sein. Anbieter ist übrigens der größere Ebay-Händler Sbdirect24, der schon seit vielen Jahren aktiv ist und häufig Konsolen günstig verkauft. Die Rezensionen des Händlers auf Ebay sind derzeit zu 98,6 Prozent positiv.

Xbox Series X wird bald teurer!

Das aktuelle Angebot bei Ebay ist auch deshalb besonders interessant, weil die Xbox Series X bald teurer wird: Laut Microsoft soll der Preis der Konsole zum 1. August auf 549,99€ steigen und so an den Preis der PS5 angeglichen werden. Falls ihr darüber nachdenkt, euch für den Release von Starfield am 6. September eine Xbox Series X zu holen, solltet ihr das also besser noch im Juli tun.

Ebay-Gutschein: PS5 und Nintendo Switch im Angebot

Der Ebay Gaming-Gutschein gilt für mehr als nur für die Xbox Series X. Unter anderem bekommt ihr auch die PS5 und die Nintendo Switch günstiger.

Der Ebay Gutscheincode WASD23 gilt nicht nur für die Xbox Series X, ihr könnt durch ihn auch auf viele andere Gaming-Produkte 10 Prozent (bis maximal 50€) Rabatt bekommen. Auch die PlayStation 5 und die Nintendo Switch finden sich unter den Angeboten, unter anderem in diesen Versionen:

Anbieter ist in diesen beiden Fällen wie bei der Xbox Series X Sbdirect24. Der Code gilt, wie gesagt, noch bis zum 5. Juli. Preise und Verfügbarkeit einzelner Angebote können sich aber jederzeit ändern. Die Übersicht über sämtliche Deals der Aktion findet ihr hier:

