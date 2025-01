Xbox Series X im Angebot: Sogar die neue Digital Edition der Konsole gibt es jetzt günstig wie nie zuvor!

Sowohl die normale Xbox Series X als auch die neue Digital Edition (rechts) gibt's jetzt im MediaMarkt-Sale günstiger.

MediaMarkt und Saturn haben das Jahr 2025 mit einem riesigen Sale begonnen, durch den ihr Extra-Rabatt auf fast das gesamte Sortiment bekommt. Unter den tausenden Sonderangeboten sind auch sämtliche verfügbaren Konsolen, einschließlich der Xbox Series X. Sogar die neue Xbox Series X Digital Edition, die erst im Oktober 2024 erschienen und derzeit exklusiv bei MediaMarkt und Saturn verfügbar ist, bekommt ihr dadurch jetzt laut Vergleichsplattformen günstig wie nie zuvor:

Solltet ihr nicht auf das Disc-Laufwerk verzichten wollen, könnt ihr euch natürlich auch die normale Xbox Series X günstiger sichern. Auch in diesem Fall sind MediaMarkt und Saturn laut Vergleichsplattformen derzeit am günstigsten. Beide Angebote laufen noch bis zum Ende des Sales am 6. Januar, sofern sie nicht schon vorher ausverkauft sind.

Falls ihr euch auch noch die anderen Deals aus dem MediaMarkt Neujahrs-Sale ansehen wollt, zu denen beispielsweise die PS5 Pro, die Nintendo Switch OLED oder das Meta Quest 3 VR-Headset gehören, findet ihr hier die Übersicht über die Aktion:

Was bietet die neue Xbox Series X Digital Edition?

Von der Farbe und dem fehlenden Disc-Laufwerk abgesehen gibt es keinen nennenswerten Unterschied zwischen der Digital Edition und der normalen Xbox Series X.

Die Xbox Series X Digital Edition unterscheidet sich kaum von der normalen Xbox Series X, außer eben darin, dass sie wie die Xbox Series S über kein Disc-Laufwerk verfügt und dafür etwas günstiger ist. Der einzige weitere bedeutsame Unterschiede betrifft das Äußere der Konsole: Statt in Carbon Black ist die Xbox Series X Digital Edition im Farbton Robot White gehalten.

Ansonsten sind die beiden Konsolenversionen technisch weitestgehend identisch. Auch die Xbox Series X Digital Edition ist also, im Gegensatz zur schwächeren Xbox Series S, aufs Gaming mit bis zu 120Hz bei 4K-Auflösung ausgelegt. Sie ist daher die ideale Konsole für alle, die die maximale Leistung und Grafikqualität in ihren Spielen erleben wollen, aber sowieso nur digital Spiele kaufen oder generell über den Xbox Game Pass spielen und deshalb ohnehin kein Disc-Laufwerk brauchen.

