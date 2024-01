Xbox Series X im Bundle mit 2 Controllern zum Top-Preis sichern!

Bei MediaMarkt gibt's die Xbox Series X jetzt mit zweitem Controller zum Schnäppchenpreis.

In der Theorie wurde der Preis der Xbox Series X zwar erst im letzten Sommer auf 549€ erhöht, in der Praxis gab es die leistungsstarke Konsole seither aber in einer ganzen Reihe günstiger Angebote. Einen der besten Deals, die wir bislang gesehen haben, liefert jetzt MediaMarkt. Dort könnt ihr nämlich die Xbox Series X im Bundle mit einem zweiten Controller für nur 419,99€ abstauben:

Alternativ findet ihr den Deal übrigens auch bei Saturn. Bei beiden Händlern ist er nur online und nicht in Märkten vor Ort verfügbar, was für euch aber kein Nachteil sein dürfte, da der Versand ohnehin kostenlos ist. Wie lange das Angebot läuft, verraten die Shops leider nicht. Es könnte also jederzeit wieder beendet werden.

Alternativen: Xbox Series X einzeln oder im Diablo 4 Bundle

Die Xbox Series X gibt's auch einzeln oder im Diablo 4 Bundle günstiger, das Paket mit zwei Controllern ist unserer Meinung nach aber der aktuell beste Deal.

Falls ihr keinen zweiten Controller braucht, könnt ihr euch die Xbox Series X übrigens auch einzeln günstig schnappen, und zwar für 399€. Dieses schon länger laufende Angebot findet ihr nicht nur bei MediaMarkt, sondern auch bei Amazon und einigen weiteren Händlern:

Da ihr für einen zusätzlichen Microsoft Xbox Controller in der Regel rund 50€ bezahlt, macht ihr mit dem nur gut 20€ teureren Bundle von MediaMarkt aber ganz klar den besseren Deal, sofern ihr schon wisst, dass ihr früher oder später ohnehin ein zweites Gamepad für den lokalen Multiplayer brauchen werdet.

Eine gute Alternative ist ansonsten auch das Bundle mit dem ARPG-Hit Diablo 4, das ihr aktuell am günstigsten bei Cyberport bekommt, nämlich für 429€. Selbst im Vergleich dazu würden wir euch im Zweifelsfall aber eher zum Kauf des zweiten Controllers raten, der preisstabiler ist und sich noch dazu leichter weiterverkaufen lässt als das nur als Download-Code mitgelieferte Spiel.

