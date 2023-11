Großes Xbox Series X Bundle: Jetzt günstig mit CoD MW3 und Forza Horizon 5 Premium sichern

Die Xbox Series X gibt's jetzt in einem umfangreichen Bundle günstig im Angebot.

Gerade ist eine gute Zeit, um die Xbox Series X günstig abzustauben. Die leistungsstarke Konsole könnt ihr jetzt unter anderem im Bundle mit der Forza Horizon 5 Premium Edition und dem heute erst erscheinenden Shooter Call of Duty: Modern Warfare 3 im Angebot bekommen. Bei Otto zahlt ihr für das umfangreiche Paket jetzt nur noch schlappe 489,99€:

Wenn man bedenkt, dass die UVP der Xbox Series X mittlerweile auf 549,99€ erhöht wurde, ist das ein erstaunlich günstiger Preis. Die Forza Horizon 5 Premium Edition, die neben dem Hauptspiel auch die Rallye- und die Hot Wheels-Erweiterung enthält, kostet einzeln normalerweise 99,99€. Der Release-Preis von Call of Duty-Modern Warfare 3 liegt bei 79,99€. Otto macht bislang keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt.

Alternative: Xbox Series X + Diablo 4 + CoD: MW3

Wenn ihr nicht auf Rennspiele steht, könnt ihr euch das Xbox Series X Bundle mit Diablo 4 günstig sichern.

Falls ihr an Forza Horizon 5 kein Interesse habt, könnt ihr euch die Xbox Series X auch in dem Bundle mit Diablo 4 und Call of Duty: Modern Warfare 3 schnappen, das es schon seit ein paar Tagen bei verschiedenen Händlern günstig gibt. Aktuell bekommt ihr den besten Preis bei Otto, MediaMarkt und Saturn, wo ihr 489,99€ zahlt:

Auch PS5 mit CoD: Modern Warfare 3 im Angebot

Ganz so günstig wie die Xbox Series X ist sie zwar nicht, aber auch die PS5 könnt ihr euch zu einem guten Preis im Bundle sichern.

Falls ihr es hingegen in erster Linie auf Call of Duty: MW3 abgesehen habt und noch die passende Konsole dafür braucht, könnt ihr stattdessen auch zum Bundle mit der PlayStation 5 greifen. Dieses gibt es gerade ebenfalls bei verschiedenen Händlern günstig im Angebot, wobei die Deals allerdings nicht ganz mit den Preisen der Xbox Series X Bundles mithalten können:

Noch mehr günstige Angebote und auch interessante Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: