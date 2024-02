Letzte Chance: Xbox Series X mit Forza Horizon 5 Premium oder Diablo 4 im Angebot schnappen

Die Xbox Series X könnt ihr euch bis Mittwoch durch einen eBay-Gutschein günstig sichern.

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GamePro je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Nur noch bis zum 21. Februar läuft bei eBay ein großer Gaming-Sale: Wenn ihr den Gutscheincode LEVELUP24 verwendet, könnt ihr 10 Prozent zusätzlichen Rabatt auf eine große Auswahl an meist ohnehin schon reduzierte Gaming-Produkten bekommen. Neben Controllern und Spielen wie Super Mario Bros. Wonder finden sich darunter auch Konsolen wie die Nintendo Switch und die Xbox Series X in verschiedenen Bundles und Versionen.

Bei der Xbox Series X ist vor allem das Bundle mit der Forza Horizon 5 Premium Edition interessant. Zwar ist das Rennspiel selbst auch im Xbox Game Pass enthalten, das gilt aber nicht für die Zusatzinhalte der einzeln 99,99€ teuren Premium Edition, zu denen beispielsweise die Hot Wheels- und die Rallye-Erweiterung gehören. Daneben könnt ihr die Konsole auch einzeln oder im Diablo 4 Bundle günstiger bekommen:

Anbieter ist in allen genannten Fällen der größere eBay-Händler SbDirect24, der schon seit vielen Jahren auf der Plattform aktiv ist und insbesondere Konsolen häufig günstig verkauft.

1:24 Forza Horizon 5 enthüllt den ersten DLC und es ist tatsächlich Hot Wheels

Xbox Series X: Wie günstig sind die eBay-Angebote?

Die Xbox Series X gab es in den letzten Weihnachts- und Neujahrs-Sales einiger großer Händler schon mal günstiger als im derzeitigen eBay-Angebot. Das ist aber eben schon eine Weile her und es ist schwer zu sagen, wann man die Konsole mal wieder zu Preisen von circa 400€ bekommen kann.

Im aktuellen Vergleich sind die Bundles mit Forza Horizon 5 Premium und Diablo 4 für 449,10€ sehr gute Deals. Laut Vergleichsplattformen ist die Xbox Series X momentan selbst einzeln bei anderen Shops kaum günstiger zu bekommen. Dass die Bundles bei vielen großen Händlern bereits ausverkauft sind, macht sie noch attraktiver. Beim Diablo 4 Bundle solltet ihr allerdings beachten, dass das Spiel ab dem 28. März im Xbox Game Pass enthalten sein wird.

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht findet ihr noch viele weitere günstige Angebote aus den Bereichen Gaming, Technik und Unterhaltung. Hier ein paar Beispiele: