Xbox Series X: Garantie-Hinweis könnte genaues Release-Datum verraten

Haben die Gerüchte um den Releasetermin der Xbox Series X bald endlich ein Ende? Sofern wir der Garantie eines Controllers für die Xbox Series X (und Series S) Glauben schenken dürfen, könnte Microsofts Next Gen-Konsole bereits am 5. November 2020 erscheinen (via WCCFTech).

Garantie deutet auf den 5. November hin

Wie WCCFTech berichtete, deutet ein Garantie-Hinweis aus "einigen neu veröffentlichte Informationen" auf ein Datum hin, an dem die Xbox Series X erscheinen könnte. Der Garantie-Hinweis, der zu einem neuen Xbox-Controller gehören soll, zeigt den 5. November 2021 als Ablaufdatum der Garantie an.

Da Microsoft üblicherweise eine einjährige Garantie für seine Xbox-Hardware gewährleistet, lässt sich damit die Veröffentlichung des Controller für den 5. November 2020 berechnen. Und das dürfte wiederum bedeuten, dass der 5. November 2020 auch der Launchtag der Xbox Series X ist. Immerhin würde der neue Xbox-Controller zusammen mit der neuen Xbox Series X auf den Markt kommen.

Preis weiter unbekannt: Selbst wenn der 5. November 2020 wirklich der Tag ist, an dem die Xbox Series X (und wahrscheinlich auch der Xbox Series S) ist, wissen wir nach wie vor den Preis der Next Gen-Konsolen nicht. Warum das der Fall sein könnte, lest ihr hier:

Xbox Series S quasi bestätigt: Die Verpackung eines neuen Xbox-Controllers bestätigte außerdem die Existenz der "kleineren" Xbox Series X, die unter dem Codenamen Lockhart bekannt ist und wie bereits vermutet Xbox Series S heißen wird:

Wie wahrscheinlich schätzt ihr den 5. November 2020 als Releasetermin für die Xbox Series X (und vermutlich auch der Xbox Series S) ein? Werdet ihr euch die Konsole bereits zum Release kaufen, egal wie hoch der Preis ist?