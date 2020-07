Xbox Series X hat größtes Launch-Lineup ever & das steckt dahinter

Wenn die Xbox Series X Ende des Jahres erscheint, erwartet uns offenbar ein ziemlich großes Spiele-Lineup. Und wenn es nach Microsoft-Boss Satya Nadella geht, ist es sogar das umfangsreichste Launch-Lineup, das es jemals für eine Konsole gegeben hat.

Das sagte der Microsoft-CEO in einer Telefonkonferenz mit Investoren. Man werde "differenzierten First- und Third-Party-Content liefern, um Spieler anzuziehen und zu behalten", so Nadella. (via wccftech)

Größes Launch-Lineup: Was steckt dahinter?

Das klingt natürlich erst einmal verlockend: Werden wir zum Start der Konsole neben Halo Infinite also auch noch etliche weitere First- und Third-Party-Spiele direkt zum Start bekommen? Möglich, aber Microsoft hat bezüglich komplett neuer Spiele zum Launch die Karten noch nicht auf den Tisch gelegt.

Vielmehr dürfte in Nadellas Aussage etwas anderes reinspielen. Denn die Xbox Series X wird eine umfangreiche Abwärtskompatibilität bieten, die sich bis zur allerersten Xbox erstreckt. Microsoft selbst sprach in diesem Zusammenhang bereits in der Vergangenheit von "tausende Spielen" zum Start. Und exakt diese vielen "alten" Spiele dürfte der Microsoft-Boss in seiner Aussage mit eingefasst haben.

Es soll sich dabei übrigens nicht nur um "normale" Abwärtskompatibilität handeln, viele Titel sollen auch mit modernen Effekten verbessert werden. Was das genau bedeutet, könnt ihr hier nachlesen:

108 3 Mehr zum Thema Xbox Series X-Abwärtskompatibilität - Microsoft verspricht “tausende Spiele” zum Launch

Xbox Games Showcase gewährt eventuell Blick auf weitere Launch-Titel

Am heutigen Donnerstag findet der große Xbox Games Showcase statt, in dem Microsoft etliche weitere Titel für die Xbox Series X präsentieren und ankündigen wird. Mutmaßlich werden hier auch einige Launch-Titel dabei sein. Die Show startet um 18 Uhr, alles weitere entnehmt ihr unserer Übersicht zum Xbox-Event.

Was sind eure Erwartungen ans Launch-Lineup?