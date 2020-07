Xbox Series X-Event - Alle Spiele, Trailer & Ankündigungen im Überblick

Microsoft hat uns am Abend des 23. Juli 2020 noch ein wenig mehr hinter den Xbox Series X-Vorhang blicken lassen und im Rahmen des Xbox Games Showcase viele neue Spiele für die Next Gen-Konsole präsentiert. Die knapp einstündige Veranstaltung war vollgepackt mit Trailern, Gameplay und Ankündigungen zu Titeln, die uns auf der Xbox Series X erwarten werden, auch in der Pre-Show gab es bereits einige Ankündigungen.

In unserer Übersicht haben wir alle wichtigen Informationen aus der Xbox Pressekonferenz zusammengetragen, ihr findet dementsprechend alle wichtigen Games, Ankündigungen und Trailer des Events.

Die Highlights des Xbox Games Showcase

Halo Infinite zeigt sich endlich mit massig Gameplay

Dass Halo Infinite Teil des Showcase sein würde, war schon länger bekannt, dementsprechend sehnsüchtig erwartet wurde der Shooter von 343 Industries. Und der Auftritt enttäuschte nicht: In den ersten Gameplay Szenen gab es einen Ausblick auf die deutlich größere Welt des Shooters, einige neue Waffen und nicht zuletzt den Grapplehook, ein neues Item, das der Master Chief einsetzen kann, um Objekte heranzuholen oder sich zu Feinden zu ziehen.

Halo Infinite erscheint zusammen mit der Xbox Series X Ende 2020.

Die Fable-Reihe feiert ein Comeback!

Es gab viele Gerüchte, jetzt ist es auch offiziell bestätigt. Die auf Xbox und Xbox 360 populär gewordene RPG-Serie bekommt einen neuen Teil. Das Spiel wird von Playground Games erwähnt und heißt schlicht "Fable", es wird sich offenbar um einen Soft Reboot der Reihe handeln.

Für Fable gibt es bislang kein Release-Datum.

Forza Motorsport wird fortgesetzt, verzichtet aber auf eine Zahl

Das ist eine Überraschung: Viele hatten damit gerechnet, das ein neues Forza Motorsport-Spiel zum Launch der Konsole erscheinen wird, auf dem Showcase wurde allerdings lediglich bekannt gegeben, dass sich ein neuer Teil, der nur Forza Motorsport heißen wird. Microsoft verspricht 4K-Auflösung und 60 Bilder in der Sekunde.

Stalker 2 kommt für die Xbox Series X

Das bislang auf dem PC sehr erfolgreiche Stalker wird für die Xbox Series X umgesetzt. In Stalker 2 verschlägt es uns uns in die radioaktiv verseuchte Zone rund um das Kernkraftwerk von Tschernobyl, in der wir uns mit Mutanten herumschlagen müssen, aber auch diverse Schätze finden und Mysterien lüften.

Avowed ist das neue Rollenspiel von Obsidian

Viele hatten sich gefragt, an welchem neuen Spiel Obsidian Entertainment aktuell arbeitet. Auf dem Showcase wurde nun bekannt gegeben, dass es sich bei dem Spiel um Avowed handelt. Der Titel spielt in der Welt von Eora und wird aus der First-Person-Perspektive gespielt.

As Dusk Falls ist ein Drama im amerikanischen Südwesten

Unter Caroline Marchal, ehemalige Lead Designerin bei Quantic Dream, entsteht bei Interior/Night As Dusk Falls, das im amerikanischen Südwesten spielt und sich um zwei Familien dreht, die in einer Geiselsituation gefangen sind. Der erste Trailer zeigte bereits den interessanten Grafikstil des Spiels.

In The Gunk müssen wir das Rätsel eines mysteriösen Planeten lösen

The Gunk kommt von Thunderful Publishing und schickt uns in eine exotische Welt, in der wir uns zahlreichen Gegner und Puzzles stellen müssen, um das Rätsel um den Planeten zu lösen.

State of Decay kommt mit drittem Teil zurück

Die Horrorspielreihe State of Decay, in der wir alleine oder kooperativ in einer Zombie-Apokalypse überleben müssen, wird auf der Xbox Series X fortgesetzt. Der Titel befindet sich aktuell bei den Undead Labs in Entwicklung und bekam auf dem Showcase einen ersten kurzen Teaser spendiert.

Weitere Neuankündigungen auf dem Xbox Event

Phantasy Star Online 2: New Genesis: Das Online-Action-RPG soll 2021 erscheinen

Das Online-Action-RPG soll 2021 erscheinen Tetris Effect: Connected: Tetris, aber mit einem Twist, denn es gibt anscheinend neue Koop- und Vs.-Modi

Tetris, aber mit einem Twist, denn es gibt anscheinend neue Koop- und Vs.-Modi Warhammer 40.000 Darktide: 4-Spieler-Koop-Titel, das im bekannten Warhammer-Universum spielt.

The Medium lässt uns gleich in zwei Welten spielen

Das im Mai erstmals gezeigte Horrorspiel The Medium war ebenfalls Teil des Showcase-Programms und hat laut dem neuen Trailer einen ziemlich coolen Gameplay-Twist. Denn im neuen Titel von Entwickler Bloober Team spielen wir als namensgebendes Medium simultan in zwei Welten, was im Spiel tatsächlich auch per Splitscreen funktioniert.

Der Release von The Medium ist für Ende 2020 geplant.

Wir wissen endlich etwas mehr über Everwild

Das auf dem X019 angekündigte Everwild von Rare bekam auf dem Showcase eine neuen Trailer, in dem wir endlich etwas mehr über das Spiel erfahren. In Everwild übernehmen wir die Rolle eines "Ewigen" und müssen mit den Wesen in unserer Umgebung interagieren.

Ein Release-Termin für Everwild wurde nicht genannt.

Tell Me Why: Erste Episode kommt am 27. Oktober

Weitere Ankündigungen auf dem Xbox Showcase

Destiny 2 wird in den Xbox Game Pass kommen und für die Xbox Series X optimiert

The Outer Worlds bekommt einen Story-DLC mit dem Peril on Gorgon

Es gibt einen ersten Trailer zur Kampagne von Crossfire X

Diese älteren Spiele werden für die Xbox Series X optimiert

Wie hat euch der Xbox Showcase gefallen?