Xbox Series X: Angeblicher Leak könnte das Dashboard zeigen

Es dauert nicht mehr allzu lange, bis die neue Xbox Series X auf den Markt kommt, der Release ist noch für dieses Jahr geplant. Mittlerweile gibt es auch immer mehr Informationen zur Next Gen-Konsole von Microsoft. Wie die Benutzeroberfläche und das Dashboard-Menü aussehen, wissen wir allerdings noch nicht. Möglicherweise zeigt dies jetzt aber ein angeblicher Leak.

So könnte das Dashboard der Xbox Series X aussehen

Benutzer-Oberfläche: Einem Twitter-Nutzer verdanken wir den neuesten, vermeintlichen Leak zur Xbox Series X. Das Bild zeigt angeblich das neue Dashboard der kommenden Microsoft-Konsole. Es soll von einem Prototypen stammen beziehungsweise eine frühe Version des Dashboards sein.

Der saubere Look erinnert an eine Mischung aus der Xbox Game Pass für PC-App und der Netflix-Benutzeroberfläche. Der Twitter-Nutzer hat auch noch ein Video davon veröffentlicht, das allerdings nur exakt dasselbe, stillstehende Bild zeigt. Das Dashboard selbst bewegt sich dabei nicht.

Found a video of it ? pic.twitter.com/mqnK9DulYK — ?Idle Sloth????? (@IdleSloth1984) February 7, 2020

Freut euch nicht zu früh: Das angebliche Video deutet zumindest darauf hin, dass die Person, von der dieser vermeintliche Leak stammt, nur dieses eine Bild besitzt. Was wiederum die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es sich bei der ganzen Sache um einen Fake handelt.

Der Twitter-Nutzer stellt auch keine bekannte Quelle für bisherige Leaks dar. Ihr solltet diesen angeblichen Dashboard-Screenshot also mit der größtmöglichen Vorsicht genießen. Es könnte gut sein, dass das hier nicht das fertige Dashboard zeigt.

Dazu kommt auch noch, dass Microsoft womöglich gar keine großen Änderungen an der Benutzer-Oberfläche vornimmt. Die Xbox One (X) bekommt in Kürze ein paar Anpassungen des Dashboards samt neuem Look und Funktionen, die schon auf das kommende Next Gen-UI hindeuten könnten. Aber selbstverständlich wissen wir dazu erst genaueres, wenn es offizielle Ankündigungen oder Enthüllungen gibt.

Mehr zur Series X

Was haltet ihr von diesem angeblichen Leak? Schätzt ihr ihn als echt ein und wie würde euch so ein Dashboard gefallen?