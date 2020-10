Xbox Series X: Cooler Mandalorian-Controller mit Baby Yoda angekündigt

Am 30. Oktober startet die zweite Staffel der Serie Star Wars: The Mandalorian auf Disney Plus. Dann erfahren wir, wie die Abenteuer rund um den niedlichen "Baby Yoda" weitergehen, der im vergangenen Jahr bei Ausstrahlung der ersten Season nicht nur die Herzen von Star-Wars-Fans im Sturm erobern konnte.

Ein Controller in cooler Star-Wars-Optik: Hat der kleine grüne Kerl auch euer Herz gestohlen und ihr möchtet ihn gerne immer um euch haben, dann dürft ihr euch bald einen speziellen Wireless Xbox-Controller bestellen.

Link zum Twitter-Inhalt

Dieser erstrahlt in der Optik der Star-Wars-Serie. Die Oberfläche sieht aus wie abgenutztes Metall und es sind Clan-Symbole der Mandalorianer zu sehen. Die Ladestation zeigt den Helm des Mandalorianers. Der Controller sieht stark benutzt aus, so, wie wir das vom Star-Wars-Universum kennen.

Wie süß: Baby Yoda!

Baby Yoda wird gesucht! Das Highlight findet ihr auf der Rückseite. Denn dort entdeckt ihr ein Wanted-Poster des "Kindes" - inklusive eines Bildes des niedlichen Baby Yoda.

Der Controller ist kompatibel mit der Xbox Series X/S, der Xbox One, dem PC und er kann sogar mit Android- und iOS-Geräten verwendet werden. Im Microsoft Store wird das Gerät für 189,99 Euro gelistet. Dabei handelt es sich um den Wireless Controller inklusive der Ladestation.

Noch ist der Mandalorian Wireless Xbox Controller nicht vorrätig. Im Store wird die Verfügbarkeit mit dem 31. Dezember 2020 angegeben. Eine Vorbestellmöglichkeit gibt es aktuell noch nicht.

Was haltet ihr von diesem Controller? Wollt ihr ihn euch für eure Xbox One oder sogar für die Xbox Series X/S zulegen?