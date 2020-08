Xbox Series X: Ungefährer Preis womöglich durch Verlosung angedeutet

Microsoft bringt die Xbox Series X im November auf den Markt. Es dauert also gar nicht mehr lange. Aber wie viel die Next Gen-Konsole dann kostet, wissen wir immer noch nicht. Allerdings könnte eine Verlosung jetzt zumindest die grobe Richtung vorgeben, in die sich der Preis der Xbox Series X bewegt: Er könnte womöglich irgendwo zwischen 499 und 599 US-Dollar liegen.

Promo-Aktion lässt möglicherweise Rückschlüsse auf Xbox Series X-Preis zu

Darum geht's: Der Monster Energy-Konzern veranstaltet eine Verlosung in den USA. Wer daran teilnimmt, hat unter anderem die Chance auf ein Paket bestehend aus Halo Infinite und einer Xbox Series X. Die Verantwortlichen geben den ungefähren Gesamtwert dieser Preisstufe an, aus dem sich vielleicht der Preis einer einzelnen Konsole errechnen lässt.

Möglicher Xbox Series X-Preis: Insgesamt sollen die 200 Xbox- und Halo-Pakete ungefähr 119.998 US-Dollar wert sein. Geteilt durch 200 würde das bedeuten, dass jedes Paket einzeln genau 599,99 US-Dollar wert wäre.

Was bedeutet, dass die Xbox Series X einzeln eventuell 549,99 US-Dollar kosten könnte. Oder 529,99, 539,99 oder 599,99 US-Dollar – je nachdem, wie gerechnet wird beziehungsweise wie viel Geld die Menschen von Monster Energy für Halo Infinite veranschlagen.

Vorsicht ist geboten! Insgesamt solltet ihr mit diesen Überlegungen zum möglichen Preis der Xbox Series X sehr vorsichtig sein. Schon in den Wettbewerbsbedingungen der Promo-Aktion wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Preise noch ändern könnten.

GamePro.de hat bei Microsoft Deutschland um ein Statement bezüglich des Gewinnspiels gebeten. Sollten wir eine Antwort erhalten, werden wir diesen Artikel selbstverständlich updaten.

Dazu kommt die Unsicherheit im Hinblick auf den Preis der Spiele und außerdem ist auch fraglich, ob Halo: Infinite überhaupt groß mit eingerechnet wird. Immerhin können alle Game Pass-Abonnenten das Spiel ohne Zusatzkosten zocken und es gibt dank Smart Delivery eigentlich auch keinen Next Gen-Aufpreis.

Wie realistisch wirkt der Preis? Dass sich die Preise der Next Gen-Konsolen irgendwo zwischen 449 und 599 US-Dollar einpendeln, halten viele Analysten für realistisch. Auch wenn zum Beispiel im Kinda Funny-XCast erneut behauptet wurde, dass die Xbox Series X 599 Dollar kosten soll, rechnen die meisten eher nicht damit, dass die magische 500-Dollar-Marke geknackt wird.

Von welchem Preis geht ihr aus? Wie viel würdet ihr maximal für PS5 und Xbox Series X bezahlen und was haltet ihr von der Rechnung anhand der Verlosung?