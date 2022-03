Schon gestern haben die Händler MediaMarkt, Saturn und Otto Bundles mit der Xbox Series X und verschiedenen Spielen gestartet. Bislang waren solche Angebote mit Microsofts High-End-Konsole stets schnell ausverkauft. Diesmal jedoch scheinen die Vorräte größer zu sein. Jedenfalls sind die Bundles auch heute noch verfügbar. Folgende Bundles gibt es:

Bei den beiden Bundles mit Rainbow Six Extraction und Far Cry 6 gibt es sogar einen kleinen Rabatt im Vergleich zum Einzelkauf. Der Einzelpreis von Far Cry 6 bei MediaMarkt und Saturn liegt momentan bei 68,99 Euro. Der Anfang des Jahres erschienene Koop-Shooter Rainbow Six Extraction kostet einzeln bei Saturn derzeit 29,99 Euro, bei MediaMarkt sogar 49,99 Euro. Allerdings ist dieser auch im Xbox Game Pass enthalten, ebenso wie Forza Horizon 5. Der Einzelpreis der Xbox Series X liegt bei 499,99 Euro, sofern man sie denn irgendwo einzeln zum Normalpreis findet.

Falls ihr euch hingegen für das vergleichsweise teure Bundle bei Otto entscheidet und dort schon seit mindestens zwei Jahren nichts mehr bestellt habt, könnt ihr 15 Euro Extra-Rabatt und außerdem eine kostenlose Liefer-Flatrate für sechs Monate bekommen. Mehr erfahrt ihr auf der Infoseite von Otto Up. Ein offizielles Ablaufdatum für die Angebote gibt es übrigens nicht. Sie werden vermutlich so lange verfügbar sein, bis die Xbox Series X ausverkauft ist.