Xbox Series X & S: Jetzt günstig Speicher erweitern mit der Seagate SSD bei Amazon

Falls euch der Speicherplatz auf eurer Xbox Series X oder S langsam knapp wird, könnt ihr ihn durch ein Angebot bei Amazon jetzt relativ günstig erweitern: Die offizielle Seagate Speichererweiterungskarte mit 1 TB könnt ihr dort nun für 199€ bekommen. Das ist zwar noch immer eine hübsche Stange Geld, aber eben doch ziemlich günstig für die SSD, deren UVP bei 299,99€ liegt. Laut Vergleichsplattformen könnt ihr sie jedenfalls gerade nirgendwo sonst zu so einem guten Preis bekommen. Hier geht’s zum Deal:

Amazon macht bislang keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist. In der Vergangenheit waren vergleichbare Deals mit der Seagate Speichererweiterung aber stets nur kurz, also maximal für wenige Tage, verfügbar.

Was ist die Seagate Speichererweiterungskarte für Xbox Series X & S?

Während man in der PS5 handelsübliche NVMe-SSDs mit Formfaktor M.2 verwenden kann, wodurch es ein relativ breites Angebot gibt, setzt Microsoft mit der Xbox Series X und S auf spezielle Speichererweiterungskarten. Der Vorteil davon ist, dass sich diese sehr leicht anschließen lassen, ohne dafür die Konsole öffnen zu müssen. Der Nachteil ist aber, dass die Auswahl vergleichsweise gering ist. Wer derzeit den Speicher seiner Xbox Series erweitern möchte, kommt um einen Kauf der offiziellen Speichererweiterung von Seagate deshalb kaum herum.

Bei der Seagate Speichererweiterungskarte handelt es sich ebenfalls um eine NVMe-SSD. Sie ähnelt sehr derjenigen, die standardmäßig in der Xbox Series verbaut ist. In der Praxis dürftet ihr deshalb kaum einen Geschwindigkeitsunterschied bemerken. Alte Spiele für Xbox One könnt ihr übrigens auch an der Xbox Series weiterhin von einer deutlich langsameren, aber eben auch günstigeren externen Festplatte wie dem Seagate Game Drive (derzeit 83,76€ für 2 TB bei Amazon) aus starten. Die neuen Speichererweiterungskarten braucht ihr nur für speziell an die Leistung der Xbox Series X und S angepasste Spiele.