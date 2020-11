Xbox Series X noch vor Weihnachten kaufen? So steht es um die Verfügbarkeit

Seit dem 10. November ist die Xbox Series X offiziell in Deutschland erhältlich. Wer aber derzeit das neue Microsoft-Konsolenflaggschiff kaufen will, schaut in die Röhre.

Der Grund: Die Xbox Series X ist aktuell bei allen großen Händlern ausverkauft. Auch Restkontingente wurden in den letzten Vorbestellerphasen bereits verkauft, sodass euch auf den entsprechenden Produktseiten lediglich ein "derzeit nicht verfügbar" entgegen prangt. Hinweise auf eine erneute Verfügbarkeit gibt es derzeit nicht.

Eine Chance vor Weihnachten?

Da das Weihnachtsfest nicht mehr weit entfernt ist, fragen sich jetzt viele, ob eventuell noch vor dem Weihnachtsgeschäft neue Xbox Series X verfügbar gemacht werden können bzw. diese auch rechtzeitig zum Fest ankommen werden.

Die Chancen: Gering. Es ist natürlich möglich, dass bei dem ein oder anderen Händler möglicherweise noch ein Bestellkontingent freigegeben wird. Durch derzeit überall auftretenden Lieferverzögerungen werden diese dann aber vermutlich nicht mehr rechtzeitig in diesem Jahr ankommen.

Der Online-Händler Otto.de bot etwa am 23. November die Series X zur Vorbestellung an, gab als Liefertermin aber schon "Mitte Januar 2021" an. Wer dort eine Konsole ergattern konnte, wird mit ihr also erst im nächsten Jahr spielen können.

Microsoft äußert sich zurückhaltend

Hersteller Microsoft ist die hohe Nachfrage natürlich bewusst, wird diese aber in den nächsten Wochen und Monaten weiterhin nicht decken können. Xbox-CFO Tim Stuart äußerte sich kürzlich auf der Jefferies Interactive Entertainment Virtual Conference und sagte, dass sich das Angebot vermutlich erst ab April 2021 der Nachfrage annähern werde.

56 0 Mehr zum Thema Xbox Series X/S-Nachfrage kann vielleicht erst Mitte 2021 gestillt werden

Alles in allem also etwas ernüchternde Aussichten für Xbox Series X-Interessenten. Optionen bzw. Alternativen gibt es dennoch:

Option 1: Gebrauchtkauf/Ebay

Etliche Menschen bieten ihre Xbox Series X bereits bei Online-Auktionshäusern wie Ebay an. Hier gibt es dementsprechend die Möglichkeit, noch vor Weihnachten eine Xbox Series X zu ergattern. Die Angebote im Auge zu behalten, könnte sich lohnen, zumal etliche Auktionen auch originalverpackte Systeme anbieten.

Dennoch mahnen wir zur Vorsicht: Denn die Gefahr, Mondpreise für gebrauchte Konsolen zu bezahlen, ist aktuell sehr groß. Zwar bewegen sich die durchschnittlichen Preise aktuell noch nicht im Rahmen der teils wirklich absurden Preise für die PS5, liegen aber trotzdem deutlich über der UVP von knapp 500 Euro. Achtet vor allem auch auf die Auktionsbeschreibungen. Einige verkaufen lediglich den leeren Karton der Konsole:

56 1 Mehr zum Thema PS5-Karton für 705€ - Diese eBay-Angebote sind mehr als dreist

Option 2: Xbox Series S

Natürlich, eine Xbox Series S ist keine Xbox Series X, aber die kleinere der beiden neuen Xboxen hat einen entscheidenden Vorteil: Sie ist bei vielen Händlern noch verfügbar und definitiv noch vor Weihnachten zu bekommen.

Wer also möglicherweise kein 4K-Setup zu Hause hat und/oder unbedingt über die Weihnachtsfeiertage in den Genuss von Next Gen-Xbox-Vorteilen wie der SSD-Geschwindigkeit oder Quick Resume kommen will, sollte die Xbox Series S zumindest als Option in Betracht ziehen.

Als Entscheidungshilfe: Die wichtigsten Unterschiede zwischen den Xbox Series X und Xbox Series S haben wir in einem Artikel für euch zusammengefasst.

70 2 Mehr zum Thema Xbox Series S vs. Xbox Series X: Microsofts Next Gen-Konsolen im Vergleich

Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, was die Verfügbarkeit von Xbox Series X und Xbox Series S, solltet ihr einen Blick auf unseren Vorbestellungs-Artikel zu den beiden Konsolen werfen. Dieser wird regelmäßig geupdatet, wenn es Neuigkeiten gibt.

610 9 Mehr zum Thema Xbox Series X & Series S kaufen: Hier könnt ihr sie bestellen [Anzeige]

Hat jeder von euch bereits eine Xbox Series X ergattern können? Und wenn nicht, könntet ihr im Zweifel auch bis 2021 warten?