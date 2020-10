Die Xbox Series X ist (wie auch die PS5) in jeder Vorbesteller-Phase mindestens genauso schnell vergriffen wie Toilettenpapier in den Supermarktregalen. Viele Fans stehen inmitten des Preorder-Chaos mit leeren Händen da. Potenzielle Xbox Series X-Käufer*innen können nun immerhin wieder hoffen: Microsoft kündigt die nächste Vorbesteller-Welle für die Series X an.

Xbox Series X: Das sagt Microsoft zur nächsten Preorder-Welle

"Wir haben euch gehört! Ihr wollt noch mehr Xbox Series X. Bald kriegt ihr mehr! Checkt in den kommenden Tagen unsere Kanäle und verpasst nicht die Gelegenheit, euch eure Xbox Series X zu sichern", schreibt Xbox DACH auf den Social Media-Kanälen, unter anderem auf Twitter:

Allerdings bleibt unklar, wann genau der Startschuss für die nächste Series X-Preoder-Phase fallen wird. Es dürfte sich lohnen in den nächsten Tagen die Social-Media-Channels von Xbox DACH sowie natürlich auch GamePro im Auge zu behalten. Wir berichten schnellstmöglich, sobald wieder neue Series X-Geräte vorbestellt werden können.

Wo kann die Series X dann vorbestellt werden? Der von Xbox DACH geteilte Teaser (siehe eingebundener Tweet oben) zeigt die Logos von Media Markt und Saturn, die Konsole wird also abermals bei den beiden Elektronik-Händlern vorbestellt werden können. Ob weitere Händler ebenfalls ihre Vorbesteller-Pforten öffnen werden, ist unklar.

Release, Preis und alle weiteren Infos zur Xbox Series X

Die Xbox Series X erscheint wie die Xbox Series S am 10. November 2020 in Deutschland.

Das hardwaretechnisch stärkere Series X-Modell kostet wie die PS5 499 Euro, das abgespeckte Series S-Modell ist für 299 Euro zu haben.

Wird es eine weitere PS5-Vorbesteller-Welle geben?

Das ist aktuell unklar. Sony selbst schrieb kurz vor der 2. Welle auf Twitter, dass erst gen Ende des Jahres wieder PS5-Konsolen verfügbar sein sollen. "Ende des Jahres " ist natürlich eine sehr dehnbare Zeitangabe : Möglich ist, dass Sony noch vor dem Release der PS5 (19. November) weitere Konsolen zur Vorbestellung herausgibt. Es könnte aber auch gemeint sein, dass um den Launchzeitraum (19. November) oder danach weitere Konsolen erhältlich sind.

Zudem ist nicht gänzlich ausgeschlossen, dass zwischendurch doch noch neue PS5-Konsolen bei Amazon, Media Markt, Saturn und Co. verfügbar sein könnten. Und wenn auch nur vereinzelnd, weil jemand seine Bestellung storniert hat.

