Xbox Series X/S: Nachschub für den FPS Boost ist unterwegs

Seit ein paar Wochen unterstützen ausgewählte abwärtskompatible Spiele auf der Xbox Series X und Xbox Series S den sogenannten "FPS Boost". Dadurch könnt ihr die entsprechenden Titel in höheren Bildraten spielen als die jeweiligen Originale, meistens werden die Framerates durch den Boost verdoppelt. Durch den Boost wirken insbesondere Animationen flüssiger.

Bislang ist die Liste der Titel, die den FPS Boost unterstützen, nicht allzu lang. So könnt ihr unter anderem einige Bethesda-Titel mit höheren Framerates spielen und auch New Super Lucky's Tale läuft deutlich geschmeidiger. Alle Spiele mit dem Feature haben wir euch hier aufgelistet:

Doch wann gibt es Nachschub? Microsoft hatte bereits angekündigt, dass die Liste der Titel mit FPS Boost-Support zukünftig erweitert werden wird. Und ganz offenbar dauert es jetzt nicht mehr lange, bis es soweit ist. Denn auf die entsprechende Frage antwortete Jason Ronald, Director of Program Management bei Microsoft, auf Twitter nur "soon", also "bald".

Um welche Spiele es konkret geht, ließ Ronald noch offen, allzu lange dürfte es zur Verkündung der neuen FPS Boost-Titel jetzt aber nicht mehr dauern.

Das steckt hinter dem FPS Boost

Unser freier Autor Chris hat den technischen Hintergrund von FPS Boost für euch aufgeschlüsselt. Außerdem hat er sich die Bethesda-Spiele genauer angeschaut und präsentiert euch hier eine Analyse:

Trotz aller Qualität des Features ist Chris allerdings nicht mit allem zufrieden. Was Microsoft beim FPS Boost noch verbessern könnte, verrät er euch in seiner Kolumne. FPS Boost ist Teil des Abwärtskompatibilitäts-Programms für die Xbox Series X/S. Auf den aktuellen Konsolen lassen sich ausgewählte Titel aller bisherigen Xbox-Generationen spielen - größtenteils mit deutlichen Verbesserungen.



Welche Spiele sollten eurer Meinung nach einen FPS Boost bekommen?