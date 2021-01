Xbox Series XS - Markenregistrierung lässt auf neue Konsole schließen

Auf den ersten Blick kann es zwar so aussehen, aber wir haben uns hier nicht verschrieben. Es geht hier nicht um die Xbox Series X/S, sondern um die Xbox Series XS, für die Microsoft kürzlich das Markenrecht angemeldet hat. Und das klingt zumindest danach, dass Microsoft unter Umständen eine Slim-Konsole plant.

Microsoft meldet neue Xbox-Marke an

Neben der Xbox Series X und S könnte sich die Series-Familie vermutlich irgendwann vergrößern. Microsoft meldete zumindest am 29. Dezember 2020 die Markenrechte für die Xbox Series XS an, die vom USPTO (United States Patent and Trademark Office) nun geprüft wird.

Wenig überraschend deutet die Registrierung darauf hin, dass die Xbox Series XS eine Spielekonsole darstellen soll:

"Die Markenregistrierung der XBOX-SERIE XS ™ soll die Kategorien von Geräten und Instrumenten zum Aufzeichnen, Übertragen, Reproduzieren oder Verarbeiten von Ton, Bildern oder Daten abdecken; aufgezeichnete und herunterladbare Medien, Computersoftware, leere digitale oder analoge Aufzeichnungs- und Speichermedien; Computer und Computerperipheriegeräte; aufgezeichnete Videospielprogramme; Herunterladbare Videospielsoftware."

Xbox Series XS könnte eine Slim-Variante sein: Die Bezeichnung XS lässt außerdem stark vermuten, dass es sich bei der Xbox-Konsole um eine Slim-Variante handeln könnte. Wo Microsoft allerdings bei seiner neuen Konsolengeneration Abstriche machen will bzw. könnte, ist unklar.

Welche Unterschiede es dagegen zwischen der Xbox Series X und S gibt, haben wir in einem Artikel für euch herausgearbeitet:

Registrierung hat noch nichts zu bedeuten

Statt in große Spekulationen abzudriften, dürfen wir nicht vergessen, dass es sich hier vorerst nur um eine Markenrechtregistrierung handelt, die am Ende nichts bedeuten muss. Vielleicht will sich Microsoft die Marke erstmal ohne große Hintergedanken sichern. Ob wir also wirklich irgendwann eine Konsole mit dem Namen Xbox Series XS bekommen, lässt sich demnach nicht sagen. Wir fragen diesbezüglich aber bei Microsoft nach.

Mit einer neuen und verbesserten Xbox Series X dürfen wir aber wohl sicher rechnen:

Was würdet ihr von einer Xbox Series XS halten? Und was glaubt ihr, wie diese aussehen würde?