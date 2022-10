Xbox-Showcase zu Barrierefreiheit: So will Microsoft Entwicklerstudios helfen, Spiele zugänglicher zu machen

Microsoft schreibt sich das Thema Barrierefreiheit im Gaming weiterhin auf die Fahne. Dazu gibt es jetzt ein komplettes Showcase, in dem sich 40 Minuten lang alles nur darum geht, wie unser Hobby inklusiver werden kann. Unter anderem soll Entwicklerstudios dabei geholfen werden, mehr auf Accessibility zu setzen, indem sie mit Menschen mit Behinderung zusammenarbeiten.

Xbox-Showcase stellt Barrierefreiheit in den Mittelpunkt: Das ist geplant

Das Showcase wirkt von Anfang an erfreulich inklusiv: Phil Spencer spricht nicht einfach nur über die Themen, sondern offenbar wurde hier mitgedacht. Der Xbox-Chef beschreibt zunächst, dass er ein weißer Mann mit braunen Haaren ist und einen Hoodie sowie ein T-Shirt trägt. So etwas fehlt in anderen Showcases gänzlich, ist aber ein simpler wie sinnvoller Schritt, um Menschen mitzunehmen, die sonst außen vor bleiben.

Genau so geht es weiter. Es gibt drei große Grundpfeiler und eine Überlegung, die dem Ganzen zugrunde liegt. Das lässt sich grob wie folgt zusammenfassen.

Was ist besonders wichtig für barrierefreies Gaming?

Angebot für Entwickler*innen: Accessibility Testservice und Guidelines

Xbox Ambassador Accessibility Explorer Path: Die sogenannten Xbox-Ambassadors, also Botschafter*innen, können anhand des neuen Accessibility Explorer Path mehr über Barrierefreiheit lernen. Komplett mit saisonalen Missionen!

Neu gestalteter Support-Hub zum Thema Barrierefreiheit

Microsoft hat sowohl die Xbox Accessibility Insiders League (XAIL) als auch die Community der Xbox Ambassadors befragt, wie Gaming in Zukunft noch inklusiver werden und auf mehr Accessibility setzen kann. Das hier ist dabei herausgekommen:

"Optionen zur Barrierefreiheit müssen jederzeit eine wichtige Rolle spielen und stetig – neben Einstellungsmöglichkeiten zu Text, Untertiteln und Schwierigkeitsgrad – weiterentwickelt werden. Besonders wichtig ist es, Spieler*innen mit Behinderung in die Entwicklung als Mitwirkende und Publikum einzubeziehen. Optionen zur Barrierefreiheit sollten standardisiert und in die Kommunikation zu neuen Titeln integriert werden, um sie für Interessierte leichter auffindbar zu machen." (via: Xbox Wire)

Hier könnt ihr euch das komplette Showcase anschauen:

Testservice und Guidelines für Entwicklerstudios

Microsoft bietet Entwicklerstudios die Möglichkeit, bereits während der Entwicklung ihrer Titel mit Menschen mit Behinderung zusammenzuarbeiten. Sie können die Spiele dann schon möglichst früh auf mögliche Fallstricke überprüfen und dabei helfen, Barrierefreiheit von Anfang an mit zu berücksichtigen.

Zusätzlich wurden Accessibility-Guidelines für die Steuerung von Titeln mit Touchscreen-Steuerung erarbeitet. Dabei handelt es sich um sogenannte Best Practive-Beispiele mit "Empfehlungen zur Größe und Platzierung von Bedienelementen, zur Empfindlichkeit von Streichbewegungen und zur Bedeutung der Berücksichtigung mobiler, nativer Eingabefunktionen".

Wie findet ihr das Showcase? Was wünscht ihr euch noch?