Xbox-Spiele für unter 10€: Das sind die 10 besten Schnäppchen im Xbox Store Sale!

Im Xbox Store könnt ihr gerade auch mit begrenzten Budget viele tolle Spiele abstauben.

Im Xbox Store laufen gerade gleich mehrere Sales parallel, wodurch ihr fast 700 Spiele für Xbox Series und Xbox One im Angebot bekommt. Neben großen AAA-Blockbustern wie beispielsweise den Call of Duty-Spielen findet ihr darunter auch viele kleinere oder schon etwas ältere Titel, die dafür umso stärker reduziert sind und nur noch wenige Euro kosten. Dieser Link bringt euch zur kompletten Übersicht:

Beachtet dabei bitte: Während die japanischen Spiele aus dem Golden Week Sale im Xbox Store noch bis zum 6. Mai reduziert sind, enden viele der anderen Angebote schon am Vormittag des 30. April. Allzu viel Zeit bleibt euch also nicht mehr.

Xbox Store Sale: 10 Spiele für unter 10€

Wir haben euch hier zehn besonders spannende Schnäppchen herausgesucht, die ihr schon für weniger als 10€ bekommen könnt. Dabei haben wir uns bemüht, neben großen Spielen wie Resident Evil 2 und Monster Hunter Rise auch ein paar kleineren Titel Beachtung zu schenken, die ihr vielleicht noch nicht auf der Rechnung habt:

Zu den Geheimtipps, die wir euch besonders ans Herz legen möchten, gehören beispielsweise die beiden aus Deutschland stammenden Indie-Spiele Cloudpunk und Through the Darkest of Times. Während ihr in Ersterem als Fahrerin eines halblegalen Lieferdienstes durch die Straßenschluchten einer düsteren, futuristischen Großstadt jagt, führt ihr in Letzterem eine Widerstandsgruppe im Dritten Reich.

Falls ihr Spaß mit dem im März erschienenen The Outlast Trials hattet und den Vorgänger noch nicht gespielt habt, lohnt es sich zudem auf jeden Fall, das Survival-Horrorspiel Outlast 2 für knapp 3€ noch nachzuholen. Fans von Dark Souls sollten sich außerdem mal Mortal Shell ansehen, das mit der Möglichkeit, die eigene sterbliche Hülle zu wechseln, eine interessante neue Mechanik ins Genre einführt.

