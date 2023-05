Xbox-Spiele für unter 5€: Diese Schnäppchen gibt’s nur noch kurze Zeit im Xbox Store

Im Xbox Store gibt es gerade ein paar besonders günstige Schnäppchen, aber nur noch für kurze Zeit.

Im Xbox Store bekommt ihr mal wieder eine Menge Spiele für Xbox Series und Xbox One günstiger, insgesamt gibt es mehr als 500 Sonderangebote. In diesem Artikel wollen wir euch ausnahmsweise mal nicht die großen AAA-Highlights wie zum Beispiel Resident Evil Village präsentieren, sondern haben uns auf die Suche nach besonders günstigen Schnäppchen für unter 5€ gemacht. Wer lieber selbst die Deals durchwühlen möchte, kann das hier tun:

Insgesamt haben wir zehn günstige Spiele herausgesucht, ein paar davon stellen wir euch hier etwas näher vor. Die Angebote sind nur noch bis Dienstagvormittag gültig. Wenn ihr zuschlagen wollt, dürft ihr also nicht zu lange warten.

My Friend Pedro

1:16 Im Trailer zu My Friend Pedro gibt's ein Blutbad im Hype Train

Im 2,5D-Shooter My Friend Pedro werdet ihr von einer sprechenden Banane dazu angetrieben, massenhaft Gegner über den Haufen zu schießen. Die verrückte Story ist eher Nebensache, hauptsächlich geht es hier um cool inszenierte Actionszenen mit Zeitlupeneffekt, die selbst John Wick vor Neid erblassen lassen. Wir können zum Beispiel zwei Feinde gleichzeitig ins Visier nehmen oder auch Querschläger nutzen, um hinter Ecken versteckte Gegner zu erwischen.

Little Nightmares

2:03 Little Nightmares - Launch-Trailer zum Grusel-Adventure - Launch-Trailer zum Grusel-Adventure

Das Horror-Abenteuer Little Nightmares fällt schon auf den ersten Blick durch sein stimmungsvolles Artdesign auf, das Niedlichkeit und Grusel gekonnt miteinander verbindet. Wir spielen ein junges Mädchen, das aus den Fängen skurriler Kannibalen zu entkommen versucht. Dabei erkunden wird die Räume eines scheinbar riesigen Gebäudes voller Gefahren, dessen wahre Beschaffenheit sich uns erst nach und nach offenbart.

Get Even

1:47 Get Even - Gameplay-Trailer stellt die surrealistische Welt von Get Even vor

Get Even ist eine faszinierende Mischung aus Mystery-Adventure und First Person Shooter, die in unserem GamePro-Test respektable 86 Punkte bekommen hat. Wir spielen einen Auftragskiller, der ohne Erinnerungen in den Überresten einer mysteriösen Anstalt erwacht und von Visionen geplagt wird, in denen ihm ein junges Mädchen erscheint. Das Gameplay besteht aus Action, Schleichen und Erkundung im Stile eines Walking Simulators.

Panzer Dragoon Remake

1:00 Panzer Dragoon: Remake - So sieht die Neuauflage des Klassiker von 1995 aus

Die Neuauflage des 1995 für Sega Saturn erschienenen Shooter-Klassikers Panzer Dragoon bekommt ihr für nur 2,49€. Die Grafik ist komplett neu, das Gameplay hingegen bekannt: Wir fliegen auf dem Rücken eines Drachen durch eine Fantasy-Welt und feuern auf Feinde wie fliegende Kampfschiffe und riesige Sandwürmer. Obwohl der Drache von selbst fliegt, wird das schnell anspruchsvoll, wenn Gegner aus allen Richtungen auf uns einstürmen.

Weitere Schnäppchen für unter 5€: