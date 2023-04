Xbox-Spiele im Angebot: Die 10 besten Deals im Xbox Store

Unter den aktuellen Angeboten im Xbox Store finden sich so einige große Namen wie Call of Duty oder Diablo.

Im Xbox Store könnt ihr wieder einmal eine Menge Spiele für Xbox Series und Xbox One günstiger bekommen. Insgesamt gibt es mehr als 400 Sonderangebote mit Rabatten von bis zu 90 Prozent. Viele der Deals sind nur noch bis Dienstagvormittag gültig, manche laufen aber auch noch ein paar Tage länger. Dieser Link bringt euch zur vollständigen Übersicht:

Die Deals bieten eine breite Vielfalt, die von großen Shooter-Franchises wie Call of Duty und Far Cry über Rollenspiele wie Divinity Original Sin 2 und Tales of Arise bis hin zu kleinen Indie-Geheimtipps reicht. Falls euer Spiele-Budget gerade eng begrenzt ist, können wir euch beispielsweise das düstere, kleine Adventure Goetia empfehlen, das ihr schon für knapp 1€ bekommt. Hier haben wir euch eine Liste mit zehn Highlights zusammengestellt:

Ein paar der Spiele, die ihr aktuell im Xbox Store günstiger bekommt, sind übrigens auch Teil des Xbox Game Pass. Das gilt zum Beispiel für Lego Star Wars: The Skywalker Saga, wenn auch nicht in der angebotenen Deluxe Edition. Den Xbox Game Pass für Konsole bekommt ihr für 9,99€ im Monat. Bei einem Spiel wie LEGO Star Wars, das sich problemlos innerhalb eines Monats durchspielen lässt, könnte das also der bessere Deal für euch sein. Hier erfahrt ihr mehr zum Game Pass: