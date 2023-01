Xbox-Spiele im Angebot: Über 400 Deals für Xbox Series & One im Lunar Sale gestartet

Der Xbox Store hat heute den großen Lunar New Year Sale zum Mond-Neujahr gestartet. Es gibt mehr als 400 Sonderangebote für Xbox Series und Xbox One. Darunter finden sich eine ganze Reihe von AAA-Titel aus dem Hause Electronic Arts wie beispielsweise FIFA 23 und die Mass Effect Legendary Edition oder auch große Open-World-Spiele wie Assassin’s Creed Valhalla oder Red Dead Redemption 2. Einige kleinere Indie-Geheimtipps sind natürlich auch mit dabei. Die Deals sind zwei Wochen lang gültig. Hier findet ihr die Übersicht:

Hier nur eine kleine Auswahl mit einigen besonders interessantesten Angeboten:

Im Xbox Store gibt es gerade übrigens auch noch hunderte weitere Angebote aus anderen Sales. Die Übersicht über alle reduzierten Spiele für Xbox Series und Xbox One findet ihr hier:

Xbox Game Pass: 1. Monat für nur 1€

Einige der Spiele, die es im Lunar New Year Sale gerade günstiger gibt, sind auch im Xbox Game Pass oder in EA Play enthalten, beispielsweise die Mass Effect Legendary Edition. Da ihr euren ersten Monat im Xbox Game Pass Ultimate, der aus dem Game Pass für PC und Konsole sowie aus EA Play und Xbox Live Gold besteht, derzeit für nur einen einzigen Euro bekommen könnt, könnte das also möglicherweise der bessere Deal für euch sein. Mehr erfahrt ihr hier:

Denkt dabei aber daran, dass sich das Abo automatisch zum Normalpreis von 12,99€ verlängert, sofern ihr nicht vor Ablauf des Testmonats kündigt.